Con el apoyo de Gabriel Mariotto Solorza irá por la intendencia de Río Grande con “Compromiso Federal”

El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 junto al actual Secretario de Energía de la Provincia, Moisés Solorza, en el marco de la presentación de los candidatos que formarán parte de las listas de Compromiso Federal.

Durante el comienzo de la entrevista, Mariotto destacó el avance que ha registrado Radio Universidad 93.5 como así también este medio que siempre contó con el apoyo del exmandatario bonaerense. “Con alto profesionalismo y mucha consciencia en materia de calidad y austeridad y no de despilfarro, se dio un crecimiento gigante. Es un molde que el resto de las universidades públicas debe seguir. Cuando construíamos en foros, apareció una sugerencia que rápidamente activamos para que todas las universidades públicas puedan tener una radio de FM y también un canal de televisión, y en muchas otras geografías, una radio de AM. En este caso, aprovecharon optimizando esos artículos así que no soy quien, para felicitarlos, pero si abrazarlos por todo el avance que han desarrollado”.

Por su parte, Moisés Solorza expresó que en esta oportunidad su visita se da “en un rol distinto. Estamos en una etapa de elecciones y de cierre de listas y con todo ese folclore maravilloso que se lleva adelante cada vez que hay una contienda electoral” y sobre la impugnación presentada por Compromiso Fueguino, indicó que “todavía la Justicia dijo ‘ni’, aún no dijo no, pero nosotros hicimos las presentaciones que hacen falta. Cumplimos todos los requisitos de la ley y esperamos que el acuerdo político que se llevó adelante se cumpla y que la Justicia haga de una forma real esa candidatura que nosotros buscamos en la ciudad de Río Grande y que evidentemente tiene unos vaivenes en esto momento. Pero si con la cuestión resuelta con ambos apoderados, hoy lo tiene que validar la justicia”.

El actual funcionario provincial confirmó que “voy a ir a la intendencia de Río Grande y es una decisión tomada. Nosotros tenemos nuestras diferencias en Río Grande y obviamente que el espacio va a acompañar al Gobernador de la Provincia porque entendemos que podemos confluir en un acuerdo que debata ideas; claramente no tenemos esa sintonía con el Gobierno Municipal y a 40 años de la democracia, el mejor ejemplo que podíamos darle a la sociedad es debatir ideas y proyectos. Vamos a insistir y ratificar esa intención y plasmarla en un proyecto político para la ciudad que contenga a todas y todos, con compañeros de la extracción peronista y de otros espacios que se siguen sumando. Tenemos un proyecto de ciudad que es completamente debatible en el marco de la democracia, pero con esas miradas que la sociedad necesita en Río Grande para cumplir lo que falta”.

En este sentido, Mariotto agregó que “lo de la justicia es un tema de orden burocrático. Yo hablo como un observador externo, pero como integrante de Compromiso Federal que es el espacio que convocó a Moisés y a los compañeros de Tierra del Fuego y que se presenta como una herramienta para el electorado. El frente provincial, para denominarlo de alguna forma, incorporó a Compromiso Federal en su conformación. Los apoderados de los partidos políticos que incorpora a ese frente dicen que Compromiso Federal no firmó para formar parte de ese frente, entonces se puede presentar en todas las categorías. Hay un ‘ni’ de la Justicia, pero nosotros lo damos por sentado que será solucionado porque nadie, ni nosotros, formamos parte de ese frente, por lo cual, aparece la burocracia y algunos dirigentes que le tienen miedo a la participación y a nosotros es algo que nos fortalece”.

Asimismo, reveló que “compromiso federal se presenta con Moisés Solorza y otros candidatos y candidatas muy nobles y referentes para el estamento del Municipio de Río Grande y legisladoras provinciales. Yo vengo a aprender y a enriquecerme de las unidades básicas, salones y que en cada acto los compañeros y compañeras de los distritos brindan, en un escenario político donde nuestro frente nacional y popular está muy austero en términos de expectativas porque hay cosas que no van muy bien”.

Destacó el modelo de la provincia de San Luis “porque no tiene deuda y tiene obras muy importantes, entonces es un modelo muy inspirador. Incluso, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha recuperado miles de dólares y pesos producto de la mala liquidación que habían percibido en materia de coparticipación. Hoy veo muy mal a la situación de nuestro país. Hoy se dieron los índices de pobreza y han crecido dos puntos más y a eso hay que sumarle la indigencia. Estamos en una situación muy mala y muy angustiante. De las situaciones límites hay dos posibilidades: o uno se hunde en la tragedia o se fortalece y sale. El Gobierno Nacional no ha pegado un volantazo para pegar otro rumbo y es momento de resolver con patriotismo y con un concepto que hay que soberanizar la deuda externa auditándola porque no puede ser todo especulación financiera. Estamos en una provincia productiva, pero cuál es el rol del estado y del pueblo argentino en el comercio exterior, en nuestras riquezas que nos dan nuestros recursos naturales”, reflexionó.

Sin ley de medios

Con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, Mariotto sostuvo que “es una herramienta de democratización que el ex presidente Mauricio Macri anuló con un decreto los aspectos centrales que impedían los monopolios. Esta ley vino a democratizar entendiendo que el monopolio es una forma de censura”.

En este sentido, advirtió que “no nos damos cuenta que estamos en un monopolio que es trágico y no pasa en ningún lugar desarrollado del mundo y esa ley vino a poner esos derechos blancos sobre negro que la impulsó el Ejecutivo, se trabajó en los foros, se discutió en ambas cámaras y la Corte Suprema en una audiencia pública le dio constitucionalidad. Después vino Macri y dejó que se fusione Telecom con Cablevisión para que sea más grande el monopolio entonces estamos peor que antes y es imprescindible que se vuelva a discutir la ley de medios”.

Recordó que “Alberto Fernández no estaba de acuerdo cuando se discutió y hoy sigue estando en contra. Necesitamos sancionar una ley de servicios de comunicación audiovisual”, concluyó.

