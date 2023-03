BERTONE CONFIRMÓ QUE SERÁ PARTE DE LAS PROPUESTAS ELECTORALES DEL PRÓXIMO 14 DE MAYO

En ese sentido, la exgobernadora señaló que “podrán ponerme mil palos en la rueda, pero no lograrán quebrarme, ni tampoco prohibir que participe en las elecciones”, y agregó “siempre voy a defender el derecho de la gente a elegir, y la proscripción no es una opción para mí, ni la promuevo ni acepto que me la impongan”.

Además, Bertone sostuvo que “me resultó curioso que uno de los argumentos centrales, tanto de la impugnación como del fallo, es que utilizar la misma marca de 2019 con la que fui candidata a gobernadora, puede llevar a la confusión del electorado. La verdad que es un argumento que subestima a la gente, cosa que yo jamás hice, ni tampoco haré. La gente es la protagonista del proceso electoral y tiene derecho a elegir a quien sienta mejor representa la defensa de sus intereses”.

Además, Bertone expresó que “pienso que es más confusa una alianza que lleva al actual gobernador en la cabeza de la boleta y a los integrantes del Frente de ‘Unidad Fueguina’ de 2019 compartiendo la boleta”.

“Como siempre respeté la división de poderes, por supuesto que acataremos la decisión de la justicia y seguramente presentaremos una alternativa de alianza electoral”, dijo Bertone y agregó “pero den por seguro que, a los que pensamos distinto, no nos van a poder proscribir ni prohibir”.

“Vamos a presentar una alternativa electoral para Tierra del Fuego”, concluyó.