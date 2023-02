Tres detenidos durante la vista del Presidente Alberto Fernández, acusados de resistencia y atentado contra la autoridad

Mientras se desarrollaba este acto, militantes del partido obrero e integrantes de inquilinos auto convocados reclamaron por la Ley de Emergencia Habitacional, que obviamente no se cumple fue cuando la policía provincial les solicitó que se alejaran del lugar, hubo forcejeos y todo termino con 3 detenidos que debían presentarse hoy a las 11 de la mañana para prestar declaración ante el fiscal, acusados de Resistencia y Atentado contra la autoridad, lo que calificaron como un desatino.

Nicolás Quidel en declaraciones a radio Provincia sostuvo que “se le quiere mostrar al presidente una provincia que no existe, y es evidente que el gobierno le baja letra a la justicia sobre lo que debe hacer con las personas que dicen la verdad, y que a ellos no les conviene, más en un momento electoral porque esto no sale en ningún lado, nadie dice nada y si no se acercaron cuando hicimos un acampe de 15 días frente a la casa de gobierno, como no sea para amedrentarnos, si no se acercaron cuando tomamos el predio del IPV en el Rio Pipo, mucho menos se iban a acercar ayer que tenían que mostrarle una provincia de fantasía al presidente, simplemente hubo el apriete de la policía y la detención injustificada de parte de la justicia, todo por estar reclamando por viviendas, regulación de alquileres y la aplicación de la emergencia habitacional, pero no hemos obtenido ninguna respuesta aún.

En cuanto a la situación de la gente que no puede alquilar, Quidel sostuvo que “la gente está en la calle, van quedándose en la casa de alguno de nosotros, después pasan a otra, aportamos bolsones de comida, es una situación terrible de la que no deberían ocuparse las organizaciones sociales, sino el gobierno”.

El reclamo es la Emergencia habitacional, la gente sigue en situación de calle, la gente sigue viviendo en la calle, la gente sigue viviendo del estado, no puede pagar el alquiler, no hay acceso a las tierras, no el IPV no da viviendas en tanto años no ha pasado nada, así que el reclamo sigue siendo el mismo, hay gente que no tiene donde vivir, Juan y Rita sufrieron esto, dijeron, los vamos a detener para que no sigan haciendo ruido”, finalizó.

Fuente; radio provincia