https://www.cronista.com/economia-politica/quien-es-el-gobernador-con-peor-imagen-que-puede-darle-la-reeleccion-al-frente-de-todos/?fbclid=IwAR2gFoQ9QAi3WFHqqK–cdi-xVR-G80W1PhrSuZIHf4wvFFbPCWDJcado-I

La Nota de El Cronista Actualizado el 29/12/2022 10:45 muestra a Gustavo Melella con 56,9 % de imagen positiva.

https://www.cronista.com/economia-politica/elecciones-2023-una-encuesta-anticipa-quien-gana-las-provincias-entre-cristina-massa-larreta-y-macri/

La nota de El Cronista Actualizado el 20/02/2023 15:26, muestra que Gustavo Melella tiene una imagen positiva de 60,1% es decir que mejoro su imagen positiva en 4 puntos en dos meses. No es lo mismo 4 que 11 puntos.

No todo es valido en época de campaña y en ese todo no hay cabida para desinformar de esta manera, generar reacciones de todo tipo y alterar a la gente mas de lo que ya está. Porque como dice el titulo “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo.”, al menos podrían seguir el ejemplo de su líder para no quedar tan desubicados ante la opinión publica.

Aclaramos que los encuestadores vienen herrando feo en los últimos años, y no han acertado prácticamente ni un dato, porque todos sabemos que las encuestas son pagas, y se parecen mucho a la recordada Cinta Azul de la Popularidad, mas pagas mas grande es el premio.

Salir a la calle y ver la realidad que vive la gente seria un buen ejercicio para algunos que solo piensan en su bienestar personal y poco les importa por lo que esta pasando la sociedad, inflacion, devaluacion, pobreza, analfabetismo e indigencia. Hay quienes ya no creemos solo en las encuestas, no creemos en casi nada ni en nadie.

Armando Cabral.