Se dio a conocer el cronograma electoral 2023 en Tierra del Fuego

Que para la misma fecha, 14 de mayo de 2023, ha convocado elecciones

municipales para elegir Intendente y cinco (5) Concejales titulares y tres (3)

Concejales suplentes para el Municipio de Tolhuin para el periodo comprendido

entre el 11 de diciembre de 2023 y el 11 de diciembre de 2027.

Que conforme la competencia atribuida por el art. 205 y 206 de la

Constitución Provincial, la Ley Electoral Nº 201 y su modificatoria Nº 224; este

Juzgado tiene a su cargo todo lo relativo a la logística, administración y control

de los procesos electorales en el orden provincial y municipal.

En este marco, corresponde aprobar un cronograma electoral simultáneo y

sincrónico para ambas elecciones.

Que para el cómputo de los plazos del cronograma, que se establece como

Anexo I integrante de la presente, se han considerado días corridos, tal cual lo

prevé el art. 129 de la Ley Nº 201.

Ahora bien, resulta imprescindible que quienes participan de todo proceso,

máxime en el electoral, puedan conocer de antemano las reglas claras de juego a las que atenerse, en aras precisamente de garantizar la seguridad jurídica.

Por ello, con el objeto de brindar certeza y previsibilidad a los partidos

políticos es oportuno dejar sentado en esta instancia, algunos lineamientos:

I. INADMISIBILIDAD DE LISTAS ESPEJO

En este proceso electoral, en busca de su transparencia y equidad, el

Juzgado no oficializará «Listas Espejos» denominación que han recibido las

listas con candidatos idénticos presentadas por diferentes partidos u alianzas

electorales. En otras palabras, una agrupación no podrá reflejar o espejar la

candidatura de una misma persona llevada por otra.

De esta manera, no se admitirá la estrategia electoral consistente en el

acuerdo de dos o más fuerzas políticas destinado a imputar la totalidad de los

votos obtenidos por cada una de ellas, a aquella que haya logrado el mayor

número de sufragios para uno o varios cargos específicos, para los cuales han

postulado todas al o a los mismo/s candidato/s.

Cabe aclarar que no se trata de listas «colectoras». Recordemos que

colectora de votos es aquel mecanismo consistente en que al tramo de la boleta correspondiente al candidato de un partido o alianza determinada para una

categoría, se le adhieren o adosan los tramos correspondientes a candidatos

postulados por otras fuerzas políticas para distintas categorías de cargos. Este

mecanismo tiene lugar en regímenes con sistema de boleta partidaria

fraccionable 1

Nuestro régimen provincial no las admite, pues se sustenta en un sistema

de «boletas separadas y de distintos colores, para las diferentes categorías de

cargo a cubrir» ( art. 201 inc 7 de la Const. Prov.).

Ahora bien, en atención a lo dicho, varios son los fundamentos por los

cuales no se admitirán las listas espejo.

A. EL ORDEN PÚBLICO

Lo que se restringe aquí es la conformación de los llamados acuerdos de

sumatoria, acuerdos programáticos, acuerdos transitorios, entre otras

denominaciones, que carecen de efectos jurídicos propios para obtener la

oficialización de listas de candidatos.

Ello es así, por cuanto evaden de ese modo el control judicial ya que no

pueden ser reconocidos por este Juzgado bajo ninguna de las formas asociativas especificadas en el régimen de partidos políticos (Fusiones, ali ~·’-‘»‘4 «‘1

y confederaciones), y por tanto su existencia no se sujeta a

1 Perez Corti J. M. (2016). Derecho Electoral Argentino. (3.º ed.) Advocatus, pag. 136. «1983/20

condiciones, exigencias y plazos previstos en ese cuerpo

En tal sentido, si en este proceso electoral, varios partid s pretenden

acordar una estrategia electoral común a fin de llevar una misma plataforma bajo bases y principios comunes, deberán seguir las pautas de orden público que para tal supuesto consagra la legislación de partidos políticos y las normas propias de la carta orgánica de cada uno de ellos.

La legislación de partidos políticos (Ley 470) y el régimen electoral (Ley

201) son leyes de orden público y regulan en forma expresa los mecanismos de

selección y validación de candidatos para las elecciones de autoridades

provinciales, por lo que no se trata aquí de una supuesta «inexistencia de

prohibición» o de una «laguna legal», sino de la efectiva existencia de

mecanismos legales claros y expresos que, por tanto, no pueden ser alterados por vía de la voluntad subjetiva, cuando, en definitiva, lo que las agrupaciones

intervinientes hacen es una alianza.

B. LA CONFUSIÓN DEL ELECTORADO

Por otra parte, una oferta electoral compuesta por listas exactamente

iguales, pero con diferentes sellos partidarios, violenta los principios de derecho

electoral por la confusión que provoca en el electorado.

Hemos constatado en la práctica que cuando se han aceptado este tipo de

listas, en los cuartos oscuros se exhibieron más de 70 boletas partidarias.

Por ejemplo, en las elecciones provinciales y municipales del año 2019,

para el estamento de Gobernador y Vicegobernador, se mostraban 17 boletas con distintos sellos partidarios, pero tan sólo tres fórmulas eran la oferta electoral real. De la misma manera, para la categoría legislativa se mostraban 18 boletas de distintos partidos. A esas boletas, además, se sumaban la de los dos

estamentos municipales por ciudad. Por ejemplo, en Río Grande, 15 boletas para intendente y 25 para concejales.

Indudablemente este escenario genera una situación confusa para el

votante, porque además de la mezcolanza de boletas a las que debe enfrentarse antes de ejercer su opción, existe una falta de claridad respecto de las propuestas de las distintas agrupaciones por las que esos idénticos candidatos se presentan, generando desinformación y desconcierto, afectando claramente la elección libre y genuina del electorado.

Uno de los principios del derecho electoral que deriva de vanos

instrumentos internacionales de derechos humanos, es la celebración de

elecciones libres y auténticas

.

La necesidad de que sean «libres» exige fundamentalmente que todas las

personas habilitadas para expresar su voluntad política lo hagan sin restricciones ni factores arbitrarios que afecten su plena participación

•

En todo sistema democrático debe asegurarse la libre expresión de la

voluntad popular, es decir, debe garantizarse que los representantes sean

libremente escogidos por los pueblos. Este principio deriva de la Declaración

Universal de Derechos Humanos (art. 21) y de los Pactos Internacionales de

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(art. 1 de ambos).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre

los alcances del concepto de «autenticidad» de las elecciones, explicando que

significa que debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo, esta característica implica la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos4

•

Por su parte, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ocupó de

advertir que es de sustancial importancia mantener la pureza del sufragio, que

sirve de base a la forma representativa de gobierno sancionada por la

Constitución Nacional, y reprime todo lo que de cualquier manera pueda

contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que no sean los que él ha

tenido la voluntad de elegir5.

En una formulación más reciente del principio que exige resguardar la

genuina voluntad del electorado, suele señalarse que es deber de la justicia (. .)

electoral observar y custodiar la transparencia en la génesis de los poderes

vinculantes6 . Ello, exige despejar cualquier factor que pueda tergiversar de algún modo la expresión de la auténtica voluntad de los electores. En este sentido, se se estableció que, para cumplir el porcentaje mínimo

exigido por el art. 133 de la Ley Electoral Provincial, las fuerzas políticas

deberán cumplir con la integración de sus respectivas listas de candidatos a

legisladores provinciales con, por lo menos, una ( 1) mujer cada dos (2) varones, considerando en su observancia la totalidad de cargos -titulares y suplentes presentados a oficializar.

Cabe señalar que, toda la información referida a cada una de las etapas del

cronograma electoral, será publicada para conocimiento de la ciudadanía en la

web oficial del Juzgado http://eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar.

Por las consideraciones expresadas, en el marco de las atribuciones

conferidas a este Tribunal por el art. 122 inc. c) de la Ley Nº 201, debe garantizar que los votantes puedan expresar, intención política7

•

Por esa razón, este Tribunal debe adoptar las medidas necesanas para

garantizar que la voluntad popular se exprese en condiciones de auténtica

libertad, y para ello, es indispensable que no sólo no existan intermediarios, sino que ni siquiera desde la oferta electoral misma se propenda a cualquier

posibilidad de confusión electoral.

C. LA COMPETENCIA EQUITATIVA

La exigencia de que las elecciones sean justas, auténticas o genuinas se

refiere a la necesidad de que se garanticen las condiciones de igualdad en la

participación electoral, tanto en lo que se refiere a votar como al de ser votado8

•

En este marco, debe darse una situación de equidad que permita una

participación de auténtica competencia entre los que pretenden ser elegidos.

Esta situación remite al carácter de igualdad en el sufragio pasivo y tiene

particular incidencia en el sistema de partidos y en los requisitos de inscripción

de candidaturas, entre otros.

Sobre este punto, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para

la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en su recomendación Nº 90, menciona la

multiplicidad de efectos negativos que tienen las listas espejo para el proceso

electoral, entre los cuales detalla, no sólo la confusión del votante, sino también

la inequidad que genera, entre las distintas listas de candidatos, que unos

aparezcan en una sola boleta en tanto otros lo hacen en varias.

Es más, la desventaja es visible para quienes, respetando al régimen legal

establecido, han concertado alianzas transitorias conforme a la regulación legal,

a fin de unificar las candidaturas en listas únicas para cada categoría.

La garantía de la igualdad, en términos de la Corte Suprema de Justicia,

desde sus primeros pronunciamientos, consiste en que no se establezcan

excepciones o privilegios que excluyan a unos lo que se concede a otros en

7 Gorn;:alves Figueiredo, H. R. (2017). Derecho electora/: principios y reglas, teoría y práctica. (l.º ed.

Adaptada). Di Lalla. Pág. 178.

8 Castañeda Gutman vs. Estado Unidos Mexicanos. (2008, 6 de agosto). Corte IDH, párr. 183

D. CONCLUSIÓN

Debido a todo ello, las listas espejo lesionan el status de instituciones

fundamentales del sistema democrático que el art. 38 de la CN otorga a los

partidos políticos, máxime cuando la ley les otorga la exclusividad de la

nominación de candidatos (art. 3 ley 470).

A este respecto, los partidos políticos deberían poner su mayor empeño en

que la organización democrática y pluralista que sustenta su existencia ( art. 27

de la Const. Provincial), se traduzca en una auténtica y variada oferta electoral,

nominando sus propios candidatos si deciden presentarse en la contienda.

Así en derecho comparado, encontramos que, en la órbita nacional, la ley

26.571 (2009), llamada: Ley de Democratización de la Representación Política,

la Transparencia y la Equidad Electoral, incluyó una serie de medidas destinadas a acotar la fragmentación del sistema de partidos y ordenar la oferta electoral.

Entre ellas, sobresale la eliminación de la posibilidad de oficializar listas espejo,

disponiendo que cada agrupación concurra a las elecciones generales con una

sola lista, no admitiéndose la coexistencia de listas, aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran (art. 88, modificatorio del art. 60 del Código Electoral Nacional).

También, varias provincias optaron por esta limitación. En el caso de la

provincia de Córdoba, la prohibición se encuentra formalmente receptada en el

art. 50 del Código Electoral de Provincial (Ley Nº 9571 y modific.) y en el art.

10 del Régimen Jurídico de Partidos Políticos (Ley Nº 9572 y modific.)

En tanto, las provincias de Chubut 10 y de Río Negro 11 han establecido la

restricción por la vía jurisprudencia!.

Por lo expuesto, si varios partidos pretenden, siempre que sus respectivas

cartas orgánicas lo autoricen, oficializar candidaturas comunes, deberán

constituir Alianzas Transitorias con fines electorales cumpliendo con los

requisitos señalados en la Ley Provincial Nº 470 -TÍTULO 11, CAPITULO 11

«Fusión y alianzas transitorias», observando las previsiones del CAPITULO IV

«del nombre, sigla, número y domicilio», que les permita proponer al cuerpo

electoral una única lista de candidatos por categoría que representen una misma

opción política.

9 CSJN. Fallos», 16: 118.

l O ST J (CHT). «FRENTE PARA LA VlCTORLA si Plantea Recurso» (Expte. N° 22.211 – Fº 23 – Añ

Letra F),

11 TEP (RN) «APODERADOS PARTIDO JU STI CIALI STAS/APELACIÓN RESOLU IÓN A A

6/2013/JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL VIEDMA» , en trámite por expediente Nº 27 2013

— – – ———-

11. INSCRIPCIÓN DE PARTIDOS DE ORDEN NACIO AL

Si bien el art. 7 de la ley Nº 4 70 restringe la intervención de los partidos

nacionales en las elecciones municipales o comunales, existe jurisprudencia

sentada por este Juzgado acerca de la inconstitucionalidad de limitar

irrazonablemente el instituto para que los partidos políticos nacionales (y de

distrito) intervengan en las elecciones provinciales (Resolución Nº 35/2011 de

fecha 18 de Abril de 2.011 , dictada en los autos caratulados «PARTIDO

ENCUENTRO POPULAR s/ SOLICITUD DE REGISTRACIÓN E

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DE ELECCIONES PROVINCIALES,

MUNICIPALES Y COMUNALES» -Expte. 604/2011-)

De esta manera, los partidos nacionales y/o del distrito de Tierra del Fuego

podrán solicitar su inscripción ante esta autoridad de aplicación para intervenir

en las elecciones provinciales y municipales, cumpliendo con los siguientes

requisitos: 1) Efectuar el pedido con no menos de sesenta (60) días de

anticipación al acto electoral en el que se proponga intervenir; 2) acreditar la

vigencia de la personería jurídico-política que invoca; 3) acompañar la

declaración de principios y plataforma en el orden municipal y/o provincial,

según corresponda.

Ill. REPRESENTACIÓN POR GÉNERO

En lo que respecta a la cuota de género que deben respetar las listas de

candidatos para cuerpos colegiados que se presenten para su oficialización, este Juzgado adhiere a los lineamientos y criterios que fueron oportunamente

precisados para el proceso electoral 2011 mediante Resolución Nº 19/2011 de

fecha 16 de marzo de 2011: … este Tribunal entiende que el cupo de personas de distinto sexo previsto por el art. 133 de la Ley Provincial 201 (30%), es una

cantidad mínima a observar por los partidos políticos y alianzas electorales que

puede ser aumentada si la decisión de su órgano partidario competente así lo

establece.

Asimismo, ante la falta de reglamentación del citado art. 133 de la Ley

Electoral Provincial, en esa oportunidad se determinaron parámetros claros y

precisos a cumplimentar por las agrupaciones políticas: … No basta que las listas estén compuestas por un mínimo de 30% de mujeres sino que además es

necesario que tal integración se concrete de modo que -con un razonable grado

de probabilidad- resulte su acceso a la función legislativa en la proporción

mínima establecida por la ley y aquél sólo puede existir si se toma como base

para el cómputo la cantidad de bancas que el partido renueva… (FALLO Nº

3496/2005, CAUSA: «Partido Demócrata Progresista s/oficialización de listas»

-Expte. Nl 3976/05 CNE).

En tal sentido se estableció que, para cumplir el porcentaje mínimo

exigido por el art. 133 de la Ley Electoral Provincial, las fuerzas políticas

deberán cumplir con la integración de sus respectivas listas de candidatos a

legisladores provinciales con, por lo menos, una ( 1) mujer cada dos (2) varones, considerando en su observancia la totalidad de cargos -titulares y suplentespresentados a oficializar.

Cabe señalar que, toda la información referida a cada una de las etapas del

cronograma electoral, será publicada para conocimiento de la ciudadanía en la

web oficial del Juzgado http://eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar.

Por las consideraciones expresadas, en el marco de las atribuciones

conferidas a este Tribunal por el art. 122 inc. c) de la Ley Nº 201,

RESUELVO:

1.- Aprobar el cronograma electoral que, como Anexo 1, integra la

presente.

11.- Hacer saber a los partidos políticos que los lineamientos establecidos

en los fundamentos deberán ser estrictamente observados.

111.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la provincia, hágase

saber a los partidos políticos reconocidos y en formación, comuníquese a los

Poderes del Estado Provincial y de los Municipios

Justicia, a la Cámara de Apelaciones del D.S., y

Electorales.