> Prensa Concejo Río Grande:

Reunión de comisión en el Concejo Deliberante

Concejales analizaron el proyecto el uso Veterinario de Cannabis Medicinal

Los Concejales realizaron este lunes la primera reunión de comisión del año en donde analizaron el proyecto presentado por la concejal Mora para el uso Veterinario de Cannabis Medicinal. Cabe resaltar que el objeto del proyecto establece un marco regulatorio en el ámbito del Municipio de Río Grande para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, uso científico, investigación y autocultivo autorizado del Cannabis y sus derivados con fines veterinarios, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud de los animales no humanos.

Río Grande. – Este lunes los Concejales de la ciudad llevaron adelante la primera reunión de comisión del año, donde analizaron diferentes iniciativas que han sido presentadas oportunamente por los diferentes bloques políticos que integran el Cuerpo colegiado y uno de los proyectos debatido fue el presentado por la concejal Mora para el uso Veterinario de Cannabis Medicinal.

El encuentro se realizó en la sala de comisión de la casa legislativa y del mismo participaron los concejales Miriam Mora, Cintia Susñar, Hugo Martínez, Diego Lasalle, Pablo Llancapani, y Walter Campos. Además, participaron la vicepresidenta de la Fundación Cannábica e Investigativa Terpenos del Sur, Marcela Parra asistió acompañada a la Reunión de Comisión por la Raquel Costi y la Dra. Veterinaria Cintia Tortul.

Cabe resaltar que el objeto del proyecto de ordenanza establece un marco regulatorio en el ámbito del Municipio de Río Grande para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, uso científico, investigación y autocultivo autorizado del Cannabis y sus derivados con fines veterinarios, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud de los animales no humanos y se establece que el Municipio promoverá estudios e investigaciones veterinarias relacionadas con el uso del Cannabis con fines terapéuticos, con el objeto de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso.

Además, se propone crear el Registro municipal de dueños responsables, usuarios y usuarias de cannabis veterinario y establecer que los requisitos a solicitar por la autoridad de aplicación serán datos filiatorios del dueño responsable de la mascota, receta del médico veterinario, indicando patología o dolencia a tratar y todo otro dato complementario que la autoridad de aplicación entienda necesario.

Finalizada la reunión de la Comisión, la concejal Miriam Mora recordó que “desde el 2017 que estamos trabajando con el proyecto que hoy ya es Ordenanza de Cannabis Medicinal y a nivel nacional también se viene avanzando con diferentes investigaciones y pruebas de Cannabis en las mascotas que se utiliza desde hace muchísimos años en animales de granja y para las mismas patologías y enfermedades que padece un ser humano como cáncer, artrosis; epilepsia”.

En tal sentido señaló que “en la última expo Cannabis que estuve participando, me encontré con un grupo muy grande de veterinarios trabajando en este proyecto para poder tener una normativa a nivel nacional, sin embargo, recordó que “nosotros tenemos autonomía y podemos ir avanzando en nuestra ciudad con esto”.

Por lo tanto, sobre la factibilidad de que el proyecto prospere, Mora pidió “la presencia del Municipio en estas Comisiones y charlas y si no puede en las Comisiones, deberíamos avanzar en otro tipo de reuniones porque es algo que le importa a la comunidad y que está interesada y es urgente poder tratarlo”.

Señaló que “es importante saber que puede hacer el Estado para acompañar esto, así como lo hemos hecho con las personas” por lo que es necesario “interiorizarse y capacitarse”.

Además, mencionó que para los pacientes podría tener ventajas en cuanto a los costos porque “a lo largo de las conversaciones y reuniones hemos visto que hay pacientes que tienen que tomar 30 medicaciones diferentes y la mayoría fue reemplaza por el Cannabis Medicinal y lo mismo pasa con las mascotas”.

Mora recordó además que el Concejo

> Prensa Concejo Río Grande:

Deliberante, es su momento, aprobó “una Ordenanza que todavía falta reglamentar pero que nos dice que hay que crear los diferentes registros” entendiendo que los mismos son a los efectos de “contar con un control porque hoy yo puedo recomendar cultivadores o cultivadoras que pueden vender el aceite, pero ellos no son médicos, y el Municipio con la Ordenanza que aprobamos se establece que debe crearse el registro de cultivadores y el registro de pacientes”

Explicó que tales registros tienen la finalidad de “hacer más eficientes los controles de calidad, la seguridad de los cultivos, si se respetan todos los protocolos a la hora de cultivar, de vegetación, de cosechas o la producción de las diferentes aceites o cremas o lo que esté haciendo un cultivador porque hay síndromes o patología que necesitan ser fumadas”.

Finalmente señaló que el análisis de esta propuesta continuará “con otra reunión que tenemos prevista el próximo lunes 6 dónde estaremos invitando nuevamente al Ejecutivo Municipal para ver si quieren ser parte de esta discusión”.

“Se trata de Salud, no solo de las personas sino también de los animales que es nuestro interés”

Por su parte la vicepresidenta de la Fundación Cannábica e Investigativa Terpenos del Sur, Marcela Parra asistió acompañada a la Reunión de Comisión por la Raquel Costi y la Dra. Veterinaria Cintia Tortul, y finalizado el encuentro consideró “genial que se trate todos estos temas, entendiendo que se trata de Salud, no solo de las personas sino también de los animales que es nuestro interés”.

Por lo cual deseó que “se llegue a buen fin y que haya aceites cromotografiados para darle a las mascotas que realmente el Municipio apoye a las entidades que vamos a hacer investigación al respecto y que esto sea para bien de todos que es lo que buscamos”.

Por lo cual confió en que la propuesta sea aprobada en el Concejo Deliberante “porque he recibido muchas preguntas sobre la forma de trabajar que tenemos desde hace más de un año con los veterinarios y también estuvieron muy atentos a nuestras necesidades” por lo que “tengo mucha esperanza de que se va a lograr”.

Señaló además que “lo más importante es la cromotografía y que el veterinario tenga una etiqueta en el frasquito del aceite dónde diga que cantidad de cannabinoides tiene para así poder dosificarlo bien y que realmente haga bien el producto”.

Reveló que existe “muchísima demanda pero todavía no se proveen los aceites de manera abierta porque nosotros en la Fundación no estamos operativos porque estamos con la etapa de inscripciones y cuando podamos estar operativos con las plantas entonces va a hacer disponibilidad, y hay que tener cuidado con las cromotografías” porque “no es lo mismo una dosis que tenga alto contenido de THC para un perro que quizás sea cardíaco, a una dosis que tenga la cantidad justa de CBD que el animal necesita”.

Y explicó que “lo mismo ocurre con el ser humano, no todas las plantas de Cannabis sirven para cualquier patología, por eso los veterinarios se están capacitando, nosotros nos estamos capacitando para hacer las investigaciones y que a partir de ahí se obtenga un producto de calidad que haga bien a las mascotas”.

Señaló que “hace más de un año que venimos trabajando, primero con tres veterinarios y ahora son siete que nos consultan por los aceites y se lo recomiendan a los pacientes” y reveló que la Fundación surgió porque “no solo se necesita un marco regulatorio sino además una entidad que lo lleve a cabo con seriedad, hasta ahora todo fue boca a boca y queremos que se formalice”.