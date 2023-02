INFLUENZA AVIAR: EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA BRINDA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

María Luisa Carranza, directora General de Biodiversidad y Conservación de la Secretaría de Ambiente recordó que “desde el primer momento que SENASA emitió el aviso a nivel nacional sobre este virus, nos reunimos con su personal técnico en la provincia, con el Ministerio de Salud de la provincia, con la Regional de Parques Nacionales y con el Colegio de Veterinarios. Recientemente hemos estado en contacto con ECIF (Ente Coordinador Interjurisdiccional de Fauna), SENASA y el Ministerio de Salud para dialogar acerca de los casos confirmados en el país, las medidas de prevención y recomendaciones”.

De esta forma, y en concordancia con lo emitido por SENASA. el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia se elaboraron las siguientes recomendaciones:

• Las embarcaciones deben mantener distancia entre la misma y las colonias de aves para evitar su dispersión.

• Guías/Operadores: en lugares habilitados para el descenso antes de acercarse a sitios de agrupamiento de aves silvestres verificar desde la distancia que no parezcan enfermas o que no haya aves muertas.

• Evitar visitar diferentes sitios de agrupamiento de aves o colonias de aves marinas el mismo día, aunque las aves parezcan sanas.

• No visitar granjas de aves domésticas luego de estar en contacto con aves silvestres.

• Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parezcan estar enfermas o muertas.

• No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa de alto impacto en la diversidad de aves silvestres y en la producción avícola, debido a que provoca muy altos índices de mortandad. El principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces.

Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del continente.

Asimismo, en caso de encontrar aves silvestres muertas, entre ellas las rapaces, acuáticas y migratorias y, cuando se detecte en ellas un estado o síntomas que podrían considerarse fuera de lo normal como depresión, incoordinación, temblores, problemas respiratorios, diarrea y edema facial, alejarse inmediatamente y notificar a SENASA.

En este sentido, la Directora General de Biodiversidad y Conservación aseguró que “si bien afortunadamente aún no se ha detectado ningún caso positivo en la provincia, es necesario que estemos atentos a todas las señales para evitar la propagación, y en caso de detectar aves muertas o con síntomas compatibles con la influenza aviar no tomar contacto con las mismas y notificar inmediatamente al SENASA Tierra del Fuego al 02901 423512 o al teléfono 01157005704, notificaciones@senasa.gob.ar”.