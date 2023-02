Habló la mujer que acusó a Milei de robarle el nombre «La libertad Avanza»: «Yo lo creé, él no está afiliado»

La política en general y el sector libertario en particular son algo así como una caja de sorpresas. Cuando los debates lineales y cotidianos están en pleno desarrollo aparece una situación novedosa que deja claras las tensiones internas que existen en los espacios partidarios. En este caso particular apareció una acusación impensada en torno al nombre que catapultó políticamente al economista.

«No puedo expulsarlo a (Javier) Milei porque él nunca estuvo acá», dijo en Radio 10 Ivaskov, que dice ser «armadora» desde hace cinco años y con 18 años «al frente de una ONG que ha tenido premios en todo Entre Ríos y el país».

Según ella, el sector que comanda el economista se hizo del nombre «La Libertad Avanza», que dice pertenecerle. Ayer PERFIL contó que no lo tiene registrado a su nombre y que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial está registrado a nombre de Karina Milei, la hermana y mano derecha del diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Además, en las bases de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Ivaskov tampoco aparece.

Una mujer acusó a Javier Milei de robarse el nombre «La Libertad Avanza» y cerca del libertario la tildaron de «delirante»

«Los que se dicen libertarios no lo son, no son demócratas ni nada. El partido existe porque hay un expediente y aunque no figure mi nombre es gente mía. Lo de La Rioja (NdR: el único distrito donde LLC está en proceso de registro) es parte de mi equipo», respondió ante una consulta del periodista Gustavo Sylvestre.

Consultada respecto de qué determinación tomó para impulsar su denuncia más allá de los medios, la mujer sostuvo que «presenté escritos para que no se presentes e hice todo lo que corresponde legalmente». Asimismo dijo que «Milei se niega a hablar, le pedí de todas las maneras y sólo me usaron. Ellos usan y descartan, pero nosotros tenemos 13 abogados en toda la Argentina, tenemos una estructura que ellos no».

La trama detrás de la acusación

La mujer también afirma que si bien Milei «dice ser líder de La Libertad Avanza, no está ni afiliado al partido». Así lo expresó en una página web llamada libertadavanza.com: «No reconocemos aún a Javier Milei como líder dentro de nuestro partido, ya que todavía no llegamos a un acuerdo, aunque haya usado el nombre en el año 2021 en un acuerdo transitorio, el cual caducó una vez finalizado el acto electoral».

Puja entre dos sectores libertarios.

Tal como mencionó este medio ayer, en esa publicación también habló de contactos con Carlos Maslatón, el economista y analista financiero que se peleó con Milei. Él reconoció que ha tenido intercambios con Ivaskov y que incluso se reunió semanas atrás. «Desde hace seis meses me manda continuos informes diciendo que ella es la dueña del nombre o de un partido que registró el nombre«, dijo. Sobre el encuentro, agregó que fue en el Hotel Alvear y que ella le propuso ser candidato a presidente. «Le dije que no iba a romper, que iba a hacer todo dentro de La Libertad Avanza pero no afuera», dijo.

Javier Milei y la sociedad invisible

A los días, agregó Maslatón, «recibí una intimación de ella (Ivaskov) por medio de una abogada diciendo que me iba a iniciar juicio por daños y perjuicios por utilización indebida de ‘La Libertad Avanza’. Le escribo diciendo que se quede tranquila, arreglá pero no me vengas a mi con una extorsión».

La respuesta en el sector de Milei

Mientras tanto, en el sector de La Libertad Avanza referenciado en Milei no hubo pronunciamientos respecto de la denuncia que promueven Ivaskov y Mussa. «Es una delirante», reconoció uno de los alfiles políticos del diputado libertario.

En ese espacio no quieren hacer declaraciones públicas al respecto para no darle entidad porque consideran que «se trata de un tema muy ridículo». En la estructura están al tanto de las denuncias de Ivaskov, a quien dicen no conocer y niegan haber hecho acuerdos en el pasado, a diferencia de lo que sostiene la denunciante entrerriana.

«La Libertad Avanza no es un partido. Con su criterio puede tranquilamente ir y decirle a Juntos por el Cambio que es un partido y que el nombre le corresponde a ella. Eso está haciendo con nosotros», dijo otra fuente «mileiísta».

Otra fuente fue más allá: «No nos preocupa porque no tiene chances de evitar que LLA se presente en las elecciones«.

AS/fl

Fuente:perfil