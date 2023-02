Defensa del consumidor: cientos de denuncias por demoras en entrega de vehiculos y estafas varias.

Cientos de Riograndenses han acudido en los últimos meses a las oficinas de la Dirección de Defensa del Consumidor ubicadas en la Calle Alberdi 883, principalmente por demoras en la entrega de automóviles adquiridos a través de planes de autoahorros con la famosa frase «entrega asegura en cuota 2», esos plazos como en de quien suscriben se pueden extender hasta 7 meses, debiendo recurrir a un abogado o a esta oficina para que se haga efectiva la entrega.

la denuncia por el reclamo que sea, se puede hacer llenando un formulario a mano o través de un mail, lo llena en su casa y la oficina lo envía, en ese formulario debe relatar los hechos y presentar la documentación correspondiente que acredite la confirmación de consumo, por ejemplo transferencias a show room no habilitados, donde solo se acredita la transferencia, no el producto que se adquirió, no hay factura comercial . Si hay factura que acredita el consumo se realiza una audiencia para llegar a un acuerdo y el pleito termina ahí.

Si no hay acuerdo, el expediente pasa a defensa del consumidor y ellos deciden si se imputa o no. Si resulta imputada, la empresa tiene 5 días para hacer un descargo pero a veces quieren devolver el dinero sin intereses y el cliente no acepta esto.

Otra estafa denunciada es la de las transferencias pro error, un supuesto comprador dice haber transferido 100.000 peros por error cuando en realidad debería haber transferido 10.00 y solicita la devolución de 90 mil pesos .

En el ultimo mes hubo 15 reclamos por estafas con la tarjeta de cobro de deudas IUDÚ o carta automática que depende de la empresa IUDÚ que se encarga de cobro de tarjetas y cuando se piden prestamos, hay gente que denunció que no le quieren dar de baja la tarjeta, entonces hay que acudir a la empresa y solicitar esa baja , que a la que le aparece una deuda y nunca solicitó un préstamo, esto en los últimos tres meses se han denunciado bastante, 15 reclamos en el mes de enero. Se trata de IUDÚ, compañía financiera sociedad anónima.

Por ejemplo, solicita un veraz y aparece una deuda a IUDÚ de 30 mil pesos que nunca fueron solicitados, ahí recurren a la oficina, se reclama a IUDÚ, generalmente la empresa adjunta la documentación correspondiente porque la persona no recuerda haberlo solicitado.

Finalmente y volviendo al tema de los autos, en Ushuaia la mayor cantidad de reclamos se dio por el atraso en la entrega, la excusa de las empresas es que no llegan de las terminales o por la importación, otras llaman al cliente y le hacen firmar un acuerdo por una extensión de 2 o tres meses que la gente firma, generalmente por desconocimiento. Cabe señalar que en los contratos esta previsto que la empresa debe pagar una multa por el atraso, pero hay que leer los contratos, y ante cualquier duda dirigirse a Defensa del Consumidor.

Otro reclamo tiene que ver con la devolución de los depósitos de alquiler, que las inmobiliarias no reconocen con argumentos como que el departamento o la casa están mal pintados.

Las personas que no quieran hacer el reclamo en la oficina de Defensa del Consumidor pueden hacerlo por mail a www.consumoprotegido.gov.ar haciendo la denuncia a nivel nacional, porque la mayoría de las empresas como los autos por ejemplo.

Llamando al teléfono 02964 433172 o por mail a www.consumointeligente2023@gmail.com

Fuente: aire libre.