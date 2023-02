Apertura de Periodo de Sesiones Ordinarias “Cumplimos con lo que prometimos en el inicio de la gestión”, aseguró Von der Thusen

En este sentido remarcó que “podemos decir que dejamos una institución modelo para toda la provincia, esto no lo decimos nosotros, sino que son los vecinos quienes nos lo hacen saber, como así también instituciones del resto del país, seguiremos incansablemente poniendo, al servicio de la gente, el esfuerzo permanente que nos conduzca a ese sueño que como riograndenses tenemos, el de una ciudad grande, próspera, de oportunidades y sueños, en la que todos podamos vivir con la esperanza de un futuro mejor”. También Von der Thusen destacó que “el cumplimiento del Ejecutivo Municipal remitiendo los fondos coparticipables en tiempo y forma, lo que, respetando la separación e independencia de los poderes, logramos un Estado eficiente y que cumple las expectativas de la sociedad”, remarcó el edil. También señaló que “el consenso y el diálogo han sido esenciales para lograr los objetivos establecidos en estos últimos años de gestión, por eso también quiero agradecer especialmente al Cuerpo de Concejales, ya que sin ellos todo esto no hubiera sido posible”. Además, subrayó que “hemos logrado trabajar con buenos resultados sobre los proyectos impulsados por los distintos bloques políticos de este Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, con estas iniciativas pudimos llevar soluciones concretas a los riograndenses, mejorando así su calidad de vida, por lo cual la tarea conjunta durante la gestión nos permitió concretar las transformaciones históricas que día a día se ven en la ciudad”.



Rio Grande.- Este miércoles se realizó en el Polideportivo Carlos Margalot la apertura del XL Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Río Grande, el cual el intendente Martín Pérez dejó inaugurado. El acto estuvo encabezado por el titular del Concejo Deliberante, concejal Raúl von der Thusen, quien estuvo acompañado de los ediles Miriam Mora, Pablo Llancapani, Hugo Martínez, Diego Lassalle, Cintia Susñar, Walter Abregù, Walter Campos y Javier Calisaya. Del mismo también participaron autoridades nacionales, provinciales, municipales, como así también autoridades de las fuerzas de seguridad, entidades civiles e instituciones intermedias. La apertura de sesiones comenzó cuando la secretaria administrativa, Florencia Vargas, tomó asistencia a los Concejales y posteriormente el titular del Cuerpo, Raúl von der Thusen designó a la Comisión encargada de recibir al Intendente Martín Pérez, la cual estuvo integrada por los ediles Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Cintia Susñar. Posteriormente se realizó el izamiento del pabellón nacional, seguidamente se cantó el Himno, y acto seguido el presidente del Concejo Deliberante hizo uso de la palabra señalando manifestando que “es un honor dirigirme, junto al Cuerpo de Concejales, a ustedes en esta ocasión tan especial, ya que es la última apertura de sesiones que me tocará presidir”.

En este sentido dijo que “de cara al sexagésimo Aniversario del Concejo Deliberante de nuestra querida ciudad, cumplimos con la manda de la Carta Orgánica Municipal, centrándonos en rendir cuentas de la gestión que hemos llevado adelante, como así también escuchar las palabras del señor intendente Licenciado Martin Pérez, que marcarán el rumbo de las políticas públicas para el año en

El edil manifestó que “resulta importante a la hora de realizar un balance de gestión, observar el recorrido realizado, desde dónde partimos para evaluar dónde estamos, siempre decimos que esta es la “Casa del pueblo”, todo lo que hicimos y lo que nos queda por hacer es para los vecinos, nosotros somos aves de paso, cumplimos nuestro mandato y nos vamos, pero considero que es necesario siempre dejar algo que quede para la posteridad de las instituciones”, aseguró.

En este sentido dijo que “el poder legislativo es el más democrático de los poderes, ya que todas las voces ciudadanas tienen su espacio y representación, por lo que en primer lugar es una gran satisfacción poder decir que cumplimos con la palabra empeñada allá por el año 2019 cuando asumimos esta responsabilidad, dado que al comenzar la gestión dividimos nuestros objetivos en dos, por un lado saneamos la economía y las finanzas de la institución, lo que nos permitió concretar las transformaciones propuestas y por otro lado modernizamos los procesos administrativos y legislativos con la implementación del “Sistema de Gestión Electrónica Documental” y el “Sistema Integral de Administración Financiera”, lo que nos permitió un mayor

control y transparencia de los recursos y el gasto público, como así también acelerar y despapelizar todos los procesos”.

“Si hablamos de transparencia no podemos olvidarnos de la implementación del “Programa Transparentar”, que lo pusimos en marcha en esta gestión, permitiendo que los vecinos tengan acceso a toda la información administrativa y legislativa”, expuso el edil.

También destacó que “en esta gestión pusimos en funcionamiento la “Oficina de Relaciones institucionales y con la Comunidad”, la cual se encargó de llevar adelante la modernización de la institución, fortaleciendo los lazos con los vecinos, gestionando herramientas legislativas como la “Banca del Vecino” y “Audiencias Públicas”, como así también ser la responsable de otorgar la Firma Digital en la ciudad”.

Asimismo, indicó que “seguimos trabajando en la accesibilidad para todas las personas, en especial aquellas que presentan una discapacidad, estas no podían acceder libremente a la totalidad de nuestras instalaciones, con la profundización de las reformas edilicias, ahora tenemos un Concejo realmente inclusivo y accesible”.

Agregó que “nuestros recursos humanos también cumplen un rol fundamental cuando hablamos de inclusión, ya que muchos se han capacitado en lengua de señas y cultura sorda, la inclusión y la accesibilidad de los vecinos no es solo en el discurso, hoy se pueden ver en los hechos”.

En otro orden el Presidente de la institución destacó que “somos el único Concejo Deliberante del país habilitado como autoridad de Registro de Firma Digital, esto nos ayudó a estrechar lazos con distintas instituciones de la ciudad como el Tribunal de Cuentas Municipal, el Colegio Público de Abogados, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, entre otras instituciones públicas y privadas, con todos ellos pudimos colaborar en la modernización, otorgándoles la Firma Digital, actualmente estamos próximos a hacer lo propio con los Concejos Deliberantes de la provincia”.

También resaltó que “tomamos el compromiso con nuestros trabajadores de ampliar las instalaciones para que el área de administración esté en el mismo edificio, hoy lo estamos cumpliendo, en aproximadamente 60 días contaremos con un espacio propio para poder brindar más servicios a los vecinos y mejores condiciones laborales al personal permanente de esta casa legislativa”.

“Todo lo que logramos no es más que la responsabilidad que tenemos por ocupar este lugar, esto requiere un trabajo permanente con perspectiva a mediano y largo plazo.

Se hace necesario una mirada integral y la participación permanente de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas, dando respuestas a las demandas que surgen en una ciudad que crece y se proyecta con visión de futuro”, explicó Von der Thusen.

Del mismo modo destacó que “el cumplimiento que se ha llevado adelante desde el Ejecut

ivo Municipal remitiendo los fondos coparticipables en tiempo y forma, de esta manera demostramos que, respetando la separación e independencia de los poderes, logramos un Estado eficiente y que cumple las expectativas de la sociedad”, remarcó el edil.

Al respecto dijo que “el consenso y el diálogo han sido esenciales para lograr los objetivos establecidos en estos últimos años de gestión, por eso también quiero agradecer especialmente al Cuerpo de Concejales, ya que sin ellos todo esto no hubiera sido posible”.

También subrayó que “hemos logrado trabajar con buenos resultados sobre los proyectos impulsados por los distintos bloques políticos de este Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, con estas iniciativas pudimos llevar soluciones concretas a los riograndenses, mejorando así su calidad de vida, por lo cual la tarea conjunta durante la gestión nos permitió concretar las transformaciones históricas que día a día se ven en la ciudad”.

El edil indicó que “somos una ciudad de trabajo, de esfuerzo, que se caracteriza por su fortaleza, nuestros vecinos y vecinas, constituyen un valor fundamental a la hora de pensar un futuro común, ellos son la principal preocupación que debemos tener a la hora de desarrollar nuestra tarea diaria”.

“Nuestro trabajo está inspirado en la esperanza de aportar para ser una ciudad y una provincia de oportunidades para todos sus habitantes, un lugar donde desde los más pequeños hasta nuestros adultos mayores, sientan que son protagonistas de un futuro que los cobija y contiene”, mantuvo

Por tal motivo Von der Thusen remarcó que “podemos decir que dejamos una institución modelo para toda la provincia, esto no lo decimos nosotros, sino que son los vecinos quienes nos lo hacen saber, como así también instituciones del resto del país, seguiremos incansablemente poniendo, al servicio de la gente, el esfuerzo permanente que nos conduzca a ese sueño que como riograndenses tenemos, el de Una ciudad grande, próspera, de oportunidades y sueños, en la que todos podamos vivir con la esperanza de un futuro mejor”.

Por último enunció que “quiero reiterar el orgullo y la emoción que me genera mirar hacia atrás y ver que todo lo que nos propusimos al iniciar la gestión fue cumplido, todo lo que dijimos lo cumplimos, las transformaciones están a la vista, son palpables, esto hace que la ciudadanía recupere la confianza en sus representantes, la política es la herramienta transformadora de la realidad por excelencia, por lo que debemos honrarla y utilizarla para el bien común”, concluyó el presidente del Concejo Deliberante Raül von der Thusen.