Previsión de mercado Estacioneros advierten que otra vez podría haber faltantes de gasoil

El inicio de año tiene al sector estacionero de Argentina luchando en varios frentes en pos de mejorar la rentabilidad del negocio. Desde la senda de aumentos de los combustibles determinada por el programa Precios Justos y su disparidad con la inflación, hasta el problema del pago con las tarjetas de crédito dados los extensos plazos de acreditación de las transacciones y comisiones fijadas por las emisoras de los plásticos, entre otras cuestiones.

Es por ello que, de no darse ajustes que permitan paliar el momento crítico para la industria expendedora, desde la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) advirtieron que nuevamente podría faltar nafta y/o gasoil en las Estaciones de Servicio del país.

“Será un año duro. Vislumbramos muchas tensiones entre los costos y precios, Los primeros claramente están en curva ascendente al ritmo del arrastre de la inflación, pero el problema son los valores en surtidor, los ingresos con los que sustentamos el negocio. Al haber una política de control, tenemos la certeza de cuál será el incremento de aquí a marzo, aunque el gran dilema será de ese mes en adelante”, sostuvo su presidente, Vicente Impieri.

“Si apelamos al pasado y los valores en surtidor siguen controlados, creo que no habrá incentivos de importación para abastecer el consumo que tenemos en Argentina. Y si ello se prolonga en el tiempo, imagino que sucederá lo mismo que hasta ahora, que habrá un momento de escasez y de quiebre de stock, especialmente de diésel”, agregó en conversación con surtidores.com.ar.

Cabe recordar que Argentina hoy en día importa cerca del 20 por ciento del gasoil e, incluso, el presupuesto 2023 prevé que se duplicará la importación de combustible subsidiado, a fin de compensar los picos de demanda y evitar el desabastecimiento a nivel nacional, tal como sí ocurrió el año pasado.

Sin embargo, bajo la mirada de Impieri, esa situación no se revertirá en el corto plazo, dado el crecimiento del mercado y que todavía no se materializaron todas las inversiones realizadas en diversas refinerías del país.

“Si a ello le sumamos que si el precio no acompaña en surtidor, nuevamente tendremos los conflictos y tensiones entre Gobierno, petroleras y estacioneros. Por lo que será fundamental sentarse entre todos los sectores para transitar el 2023 de la mejor manera posible y planificar gestiones para beneficiar el bolsillo de los expendedores”, apuntó el presidente de FECRA.

ALERTA POR LA APLICACIÓN DE UN SOBREPRECIO

Semanas atrás los municipios de Pinamar y Avellaneda dispusieron aplicar un gravamen sobre la nafta, el gasoil y el GNC, para “financiar” obras de infraestructura vial. Hecho que fue rechazado rotundamente por parte de FECRA y hasta se presentó una nota con los argumentos y un dictamen del estudio del Dr. Daniel Sabsay para impugnar el pago, aunque aún se aguarda respuesta al respecto.

“Presentamos dictamen de inconstitucionalidad y todavía no tuvimos las devoluciones en Avellaneda y Pinamar. No nos parece justo porque genera una asimetría entre una misma zona geográfica de distintos municipios. Sabemos que muchos municipios desistieron de esa tasa y seguiremos trabajando para que entren en razón y sepan que es inconstitucional, porque ya tienen su coparticipación por parte de las provincias, y, por ende, no tienen por qué generar estos conflictos de fronteras. Es una distorsión de precios que no es lógica ni justa”, insistió Impieri.