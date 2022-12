VON DER THUSEN FUE RATIFICADO POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Este viernes por la mañana el Cuerpo de Concejales de la ciudad llevó adelante la Sesión Preparatoria en la cual designaron a las autoridades de la institución para el período 2023.

La sesión que fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, dio inicio pasada las 10 horas y de la misma participaron los ediles Hugo Martínez, Walter Campos, Diego Lassalle, Javier Calisaya, Miriam Mora, Pablo Llancapani y Walter Abregú.

Tras aprobarse el diario de sesiones, el concejal Lassalle mocionó para la presidencia del Cuerpo Deliberativo al concejal Von der Thusen, quien fue ratificado de forma unánime por sus pares al frente de la institución, seguidamente el concejal Calisaya mocionó a la edil Mora como Vicepresidenta segunda, quien fue acompañada por la mayoría del Cuerpo de Concejales y el concejal Abregú mocionó al edil Llancapani para la Vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, quien fue nuevamente ratificado por sus pares al frente de la misma.

Posteriormente la concejal Mora mocionó para que las sesiones del año 2023 se realicen los últimos martes de cada mes a las 9 horas, moción que fue acompañada por unanimidad del Cuerpo de Concejales.

De esta manera el concejal del bloque Ciudadanos, Dr. Raúl Von der Thusen, fue elegido por sus pares por cuarto año consecutivo para estar al frente de la institución nuevamente.

“Es una alegría contar con el apoyo de mis pares para seguir al frente de la institución

Tras la sesión, el concejal Von der Thusen expresó que “es una alegría contar con el apoyo de mis pares para seguir al frente de la institución, ellos reconocen el trabajo que he realizado junto a mi equipo día a día, por eso me otorgan esta responsabilidad de terminar mi gestión como Concejal al frente de la Presidencia, por lo cual agradezco el apoyo de todo el Cuerpo de Concejales en cada una de las decisiones que tomé desde la Presidencia, sin ellos no hubiera podido lograr todo esto”.

Cabe resaltar que durante la gestión del concejal Von der Thusen como Presidente se llevaron adelante importantes transformaciones en la institución como fue el “Plan de Modernización” que incluyó mejoras edilicias para tener un edificio inclusivo, como así también la implementación de nuevos sistemas de gestión de documentos para acelerar y transparentar los procesos administrativos y legislativos.

Asimismo se crearon espacios para que los vecinos puedan acercarse al Concejo Deliberante y así lograr una institución abierta a los vecinos.

Von der Thusen manifestó que “el trabajo que hicimos dio sus frutos, desde el primer día de mi gestión como Presidente me puse objetivos claros como sanear la economía y a partir de allí modernizar la institución con la implementación del GDE y Firma Digital, siendo de esta manera el primer Concejo Deliberante del país en obtener la habilitación para ser Autoridad de Registro de Firma Digital”.

En cuanto a lo edilicio señaló que “hicimos una transformación integral, adaptamos el ingreso con rampas y barandas, ensanchamos las puertas y pasillos y adaptamos un baño, todo esto pensando en los vecinos con movilidad Reducida, de manera que hemos logrado nuestro objetivo y hoy podemos decir que tenemos una institución modelo en la provincia”, agregó el Concejal.

Finalmente el Presidente del Concejo sostuvo que “hicimos cambios históricos, que van a quedar por muchos años más, sin embargo aún nos quedan cosas para hacer, el objetivo es dejar una institución moderna, inclusiva, accesible y de cercanía con el vecino para que todos puedan participar en la construcción de políticas públicas, con lo cual a lo largo del año 2023seguiremos por ese camino”.