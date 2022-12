Te venden pescado podrido, pero antes quieren que lo huelas para confirmarlo.

Rio Grande 29/12/2022.- El reloj se ha detenido, el tiempo ha quedado estancado, la sociedad no responde ni gesticula ante todo tipo de tropelías, desde los tarifazos, hasta la pobreza, pasando por la inflación, el aumento de la inseguridad, el narcotráfico y como si todo eso no fuera suficiente los que te tratan de idiota en tu propia cara. La subestimación permanente a una sociedad que calla y otorga.

La vicepresidenta de este pais está condenada por defraudación, estafa, y otros cargos, no está proscripta, esta con prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito y embargada en 8.822.314 pesos.

No hay proscripción, pero si hubo corrupción, saqueo al estado, abuso de poder, amenazas, carpetazos a los jueces, la rosadita, o el Convento recibiendo bolsos con 9 millones de dólares de su secretario de obras públicas, José López. Eso es lo que se condenó, y aún quedan pendientes varias causas más, como Hotesur, dólar futuro y los cuadernos entre otras, así que no se crean este relato nefasto que pretenden vender tratándonos de idiotas.

Pero esto no pareció suficiente para quienes de manera repudiable han sostenido esta actitud de farsa y victimización, sino que por si algo faltaba, el Presidente de la Nacion, sale a rechazar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, siendo el “supuestamente” Profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿se puede ser más torpe, más impune, más irrespetuoso de la división de poderes? y los que defienden esto, y salieron a apoyarlo, ¿qué se puede pensar de ellos, como se califica a quienes comparten un rechazo a un fallo del máximo tribunal de justicia de la república?, creen que somos tan ignorantes como para desconocer el texto de la Constitución Nacional, de la Ley de Coparticipación Federal, que a nadie se le iba a ocurrir repasar mentalmente nuestra carta magna para darnos cuenta que esa postura era lisa y llanamente un despropósito, una arbitrariedad, una falta de respeto a la inteligencia de millones de argentinos, que no están mal, están peor.

Con que derecho se puede ser tan irresponsable al punto de haber defendido, hace apenas dos años atrás, las autonomías municipales, generando debates de los que participamos junto a cientos de adolescentes y hoy se borra con el codo lo que se escribió con la mano. Como Puede alguien como Eduardo Barcesat, abogado y constitucionalista apoyar semejante barbaridad, con qué cara, sale en medios nacionales contradiciendo todo lo que había afirmado hace 4 años delante del micrófono de este medio, cuando defendía la autonomía municipal de Rio Grande, cuanto se paga por ser inconstitucional en este pais, cuánto vale el silencio de los que ahora ven que una vez más su “líder” da marcha atrás y los deja a todos “pintados”, como siempre porque entendió que ni el genocida Rafael Videla se animó a tanto, que obviamente le iban a pedir el Juicio Político y obviamente lo hicieron, además de embargarlos por el total de la deuda que tiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que asciende a 200 mil millones de pesos.

Esta sumatoria de incoherencias ha generado que hoy el presidente tenga la peor imagen negativa de todo su mandato y su vice aún más, se manejan casi como un regimen y no hay una organización no gubernamental que no haya quedado perpleja por esto, ningún sector de la economía, el colegio de abogados de Buenos Aires, las entidades rurales, la iglesia; provocaron el repudio de toda una sociedad que ya está harta de estas fantochadas.

Esta nota publicada únicamente por este medio el día 23 deja claro este último acto del presidente de la nación.

https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2022/12/graveporque-es-inconstitucional-la-quita-de-coparticipacion-a-caba-y-el-rechazo-al-fallo-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-la-nacion/

Este accionar parece no tener límites cuando de buscar enemigos para causas indefendibles se trata, lo volvió a hacer el Santiago Del Estero, con una frase tan poco feliz como innecesaria “aquí no se discute la construcción de subtes, sino la falta de agua”, la culpa de la falta de agua, de alimentos, el aumento de la pobreza, el desempleo, y la desnutrición de cientos de niños, niñas y adolescentes, no solo del NOA, sino de todo el pais es absoluta responsabilidad del gobierno de esa provincia y del gobierno nacional por no enviar los fondos necesarios para cumplir con una obligación indelegable como es llevar agua potable a sus habitantes, es un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos, (OEA) y cuanto organismo internacional exista.

Que haya gente que no lea, que no le importe, que no sepa, no significa que todo un pais va dejarlos hacer lo que quieran y además falten a la verdad descaradamente como Cabandie hablando del alquiler de un helicóptero a Canadá para combatir incendio y que solo arroja 10 mil litros de agua, cuando súper aviones como el Ilyushin IL-76, o el 747 súper tanker, ambos con una capacidad de más de 83 mil litros de agua, estaban disponibles cuando se quemaron 12.000 en Tierra del Fuego.

https://www.youtube.com/watch?v=Rr_J0nbfA4Q

Bien creo que es suficiente para que entiendan que se puede faltar a la verdad una vez, dos veces, hasta tres, pero no siempre.

Estas cosas deben ser dichas y como medio tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros lectores y auspiciantes que hay una realidad paralela al sufrimiento de los argentinos, la realidad del gobierno nacional. Las falacias no duran demasiado y aquí ha quedado demostrado.

Armando Cabral