SOCIEDAD: “Siempre tuve mucho compromiso con la Asociación Reencontrándonos” dijo Martínez Allende

Por Armando Cabral

Ushuaia 17/12/2022.- Los legisladores que integran el bloque de la UCR, Liliana Martínez Allende y Federico Sciurano, participaron esta mañana, del acto organizado por la Asociación Civil Reencontrándonos, en el que se descubrieron placas que identifican diferentes espacios del Centro Preventivo Asistencial ubicado en el barrio Malvinas de la capital provincial. “Mi acompañamiento no responde a banderías políticas y desde los lugares donde me ha tocado estar, en cada cargo que ocupé, he colaborado con Reencontrándonos”, consideró Martínez Allende.