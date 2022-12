Ley Micaela el municipio dios tres capacitaciones en 48 hs, una de ellas para Medios de Comunicación.

Este medio asistió a dos de ellas, la Primera fue una capacitación para funcionarios del ejecutivo municipal, de secretarios hasta directores y estuvo a cargo de los padres de Micaela, Yuyo García y Andrea Gonzales, la segunda también fue brindada por ellos, pero para público en general, de ella participamos y es dable aclarar que eran más de 50 mujeres y solamente 6 varones. Ambas en el Museo Virginia Choquintel.

La tercera capacitación sobre esta Ley nacional y de aplicación obligatoria estuvo a Cargo de Victoria Obregón Directora Nacional y Capacitación en género y diversidad, Gabriela Bascañoni y Yamila Iphais Fuxman y estaba dirigida a medios de comunicación. Y Luz Torres directora de enlace interinstitucional de la Secretaria Genero y Diversidad de la Municipalidad de Rio Grande

Solo éramos dos los medios presentes allí en el Centro Integral de la Mujer, ya que el resto de los invitados no asistió.

El taller fue intensivo y durante dos horas se trataron las formas, los modos, y características con que se deberían tratar temas con perspectiva de género, basados en la ley antes mencionada.

Todo lo que tenga que ver con las distintas formas de violencia contra la mujer, como encarar la temática, cuales son las palabras adecuadas, el seguimiento de la información, la investigación de los hechos, como resguardar las identidades, porque no dar nombres, o direcciones, no victimizar aún más a las víctimas, no publicar fotografías o videos que inciten aún más a la violencia, no hacer una puesta en escena de situaciónes como femicidios o abusos, porque en definitiva somos los medios quienes ponemos en la calle la información y los que entramos en los hogares con imágenes que a veces hablan peor de nosotros que de quienes cometen estos hechos.

Tanto los padres de Camila, a quienes agradecemos su integridad y esfuerzo para dar una capacitación a partir de una ley que lleva el nombre de su hija, como a la secretaria de la Mujer, género y Diversidad de la Municipalidad y las funcionarias nacionales que viajaron hasta aquí para capacitar a medios que no asistieron, nuestro agradecimiento, porque es evidente que lo necesitamos y hablo por quienes estuvimos presentes, a quienes nos interesa terminar con la violencia de género en todas sus formas y nos hemos puesto como meta, no solo informar y denunciar, sino saber cada día mas, como tratar temas tan difíciles, tanto para familiares, amigos, amigas, padres, hermanos e hijos, como para nosotros.

Rio Grande cuenta con más de 80 medios entre portales, radios, diarios y dos canales de televisión, realmente lo que pasó ayer es muy grave, porque no se puede pregonar lo que no se practica. Victoria Obregón de Nación sostuvo que esto pasa en casi todos los lugares donde han ido a dar capacitaciones, “hay un temor a quedar expuestos, a mostrar debilidad, pero esto es un proceso que lleva tiempo y seguramente se irán sumando de apoco”.

La Ley 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El mundo a cambiado tanto en los últimos 10 o 15 años que nada de lo que se pensaba y hacía en ese tiempo hoy tiene lugar hoy en los medios de comunicación, que deben adaptarse a los tiempos que corren, no se puede seguir informando como hace dos décadas atrás sobre la violencia de género, hay que denunciarlo, pero manera tal que no genere reacciones más violentas aun, o pongan en riesgo la vida de posibles víctimas, o de personas que ya han pasado por estas situaciones terribles.