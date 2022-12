LEGISLATURA: “Es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda”, dijo la legisladora Vuoto

Por Armando Cabral

Ushuaia, miércoles 7 de diciembre de 2022.- “Estos proyectos lo que pretenden es poder equilibrar las oportunidades para aquellas personas que no están pudiendo afrontar un alquiler actualmente, ya sea porque no consiguen o porque no los pueden pagar” explicó la legisladora María Victoria Vuoto. Se trata del asunto N° 687/22 que ingresó en la sesión de hoy.