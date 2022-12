LA CAF DESTACÓ QUE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PASARELA FIQUE ES UN EJEMPLO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Vuoto agradeció “a CAF por el acompañamiento técnico en principio y luego financiero y cuando digo el acompañamiento es porque CAF se ha convertido en el mejor aliado de los alcaldes de América Latina y el ; uno nota la presencia y el acompañamiento”.“Hoy están con nosotros aquí el presidente y el vicepresidente, que han soñado con nosotros esta obra desde hace dos años y hoy estamos haciéndola realidad”, dijo el Intendente de Ushuaia. “En el encuentro logramos consolidar la Red de Biodiverciudades, con acciones concretas que es lo más importante”, agregó.



“Esta es una obra que va a cambiar definitivamente la ciudad, que viene a cerrar una etapa de remediación que iniciamos junto a la ex gobernadora Rosana Bertone, porque hicimos un trabajo muy profundo de saneamiento que permite ahora tener esta obra, que viene a poner en valor este espacio histórico, con el concepto de desarrollo sostenible, de igualdad, de cuidar el ambiente, a nuestras aves nativas, a nuestras reservas áreas urbanas que es lo más importante”.

Por su parte, el presidente de CAF, Sergio Diaz Granados afirmó que “es una obra icónica dentro del conjunto que está financiando CAF, yo diría que esta es una de las que articula sectores económicos como el turismo y la contemplación de la naturaleza, pero le da además una conexión adicional a la ciudad, para el disfrute y goce de la ciudad”.

“Yo creo que la inspiración de lo que es biodiverciudades encuentra su definición en esta obra”, destacó Diaz Granados. “Le hemos dado las gracias al intendente, Walter Vuoto el apoyo, porque no sólo ha puesto en esta obra sino al concepto en toda la red de América Latina y el Caribe”, dijo.

“El grupo de alcaldes que estuvieron aquí de toda América Latina y el Caribe, 14 países y 40 autoridades tuvieron la oportunidad de conocer de cerca lo que está pasando en Ushuaia, lo que está haciendo CAF, y básicamente este Banco se está convirtiendo en un banco para las ciudades, para reconciliar los recursos de la naturaleza”, continuó el presidente de CAF.

Díaz Granados aseguró que “estamos compartiendo los sueños de Ushuaia, la idea nuestra es poder identificar esos proyectos que es pueden hacer a lo largo del tiempo, y volver a una ciudad sostenible, que esta conciliada con la naturaleza y que sea la carta de presentación al universo, porque esta es la puerta de entrada a la región. Me interesó esta puerta de entrada a la Antártida, siempre bien puesta y ese, es el trabajo que estamos haciendo junto al alcalde”, sostuvo el presidente Díaz Granados.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, afirmó que “esta es una obra fundamental y sin el financiamiento del CAF no se podría haber llevado adelante”.

“Ya estamos a punto de dar inicio a esta obra, tan importante para la ciudad de Ushuaia y estamos mostrándoles, contándoles cómo se llegó a esta obra, como fue la intervención que hemos realizado a lo largo de estos años para poder llegar a este paseo, que va a quedar excelente, para que puedan disfrutarlo tanto vecinos y vecinas como los turistas”, dijo la funcionaria..

Muñiz Siccardi confirmó que “el plazo de obra es de 14 meses, pero es una obra integral ya que comprende además obras en la céntrica calle San Martín, la escalera en calle Belgrano y el centro comercial de Kuanip”. :

El vicepresidente de CAF, Cristian Asinelli, se dirigió al intendente Vuoto y le agradeció” haber permitido a CAF, como banco de Desarrollo estar en este equipo que, claramente, vincula de manera armoniosa el desarrollo urbano territorial con la naturaleza”.

“Es un gran ejemplo que lo vamos a llevar a otros países de América Latina y el Caribe, porque creo que es un ejemplo de cómo otras ciudades de la región se pueden manejar, para trabajar en esta armonía. Así que estamos felices de poder acompañar este proyecto y otros que tenga acá el Intendente”, finalizó.