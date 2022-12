Justicia Injusta: Anularon exoneración de dirigentes que destrozaron la Casa de Gobierno, Golpearon a mujeres policía y tomaron el edificio.

Rio Grande 17/12/2022.- Un antecedente mas que peligros ha generado la justicia fueguina al anular las exoneraciones que se le habían impuesto a 17 dirigentes del SUTEF y 34 de Camioneros , por los desmanes, destrucción, y toma de la cada de gobierno en 2013. La decisión no solo genera temor por el antecedente, sino también genera suspicacias en un año electoral, mas allá de que el SUTEF no haya completado una semana de clase en todo un años, es liza y llanamente vergonzoso y preocupante lo que se esta generando no solo en la justicia de la provincia sino en todos lo sectores donde se raspa un poco la pintura y aparece el la podredumbre. Con este fallo se le deberá devolver los cargos y reponerlos en sus puestos de trabajo.

Un papelón mas de la justicia fueguina que genera un antecedente peligroso y de zona liberada en la provincia, fue la decisión tomada respecto de la anulación de 17 dirigentes del SUTEF entre ellos el secretario general Horacio Catena y 34 dirigentes de camioneros, que golpearon a mujeres policías, hubo heridos y destrozaron el interino de la Casa de Gobierno, en mayo de 2013.

La anulación del decreto 3004/2015 que ratificaba la exoneracion de estos dirigentes fue anulada y quedaron todos libres de culpa y cargo para seguir haciendo lo que se les antoje, literalmente, ahora pueden romper, quemar, golpear y destruir lo que se les ocurra. Primero los había exonerado la Gobernadora Fabiana Rios, luego por Rosana Bertone con pruebas mas que suficientes, como la violación de la conciliación obligatoria, el dialogo con Rios y que después continuo con la toma y este medio fue testigo no solo de como avanzaron como una orda desaforada rompiendo todo a su paso, pegándole con palos a mujeres policía que fueron trasladadas al hospital.

De ahora en mas para la Justicia Fueguino esto esta permitido, y como ciudadano no podemos menos que avergonzarnos no solo de las implicancias de esta decisión sino de lo que genera como señal política en un año electoral. Ralamente es asqueante y puede que no les guste, y esta bien, porque mas nos molestas a los contribuyentes que trabajamos todo sol días para con nuestros impuestos lo que estos personajes destruyen. Las nota publicadas en aquel momento nos evitan mayores comentarios, hechos y no palabras.

Estos dirigentes echaron a dos periodistas por haber llevado a la ex Gobernadora Rios a un programa que se emitía en Fm Nuestras Voces en la sede del SUTEF Rio Grande, dime con quien andas y te diré quien eres.

Notas de archivo de la www.lalicuadoratdf.com.ar