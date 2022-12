JUDICIALES «Llamé a la policía y tarda para todo, igual que la justicia», confesó la joven que habría asesinado al tatuador

Rio Grande 19/12/2022.- Una situación sin precedentes en Río Grande, se conoció esta mañana, cuando se divulgó y viralizó una publicación de la joven actualmente detenida, como principal implicada en la causa que investiga la Justicia, por el posible asesinato de Alexis Baciochi. La mujer aseguró desde el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, «Llame a la policía, le di los datos, la policía todavía no viene, siempre, la policía tarda para todo, igual que la justicia, así que yo, no me va a volver a tocar nadie, espero que se apuren, yo ya quiero salir de esta escena porque no es linda para nadie», a la vez que le pidió perdón a su familia y sus seres queridos.

«Hace un tiempo estuve escribiendo sobre un hombre que si me molesto, Alexis Baciochi, uh mira andaba con una manopla que hijo de puta, hace tiempo me amenazaba, me decía que me iba a romper el culo, que yo era de él, era mi dueño, bueno tenia un par de problemas y no lo paraba, así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le hable de lo mal que me sentía día a día, noche a noche, todo el tiempo, entonces, trate de ser sincera y le dije que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas de él y discutimos, así que lo apuñale, no se cuantas veces. Se movía mucho, no me dejaba hacer algo limpio, o para que no sufra, pero quería que sufra, pero no quería quitarle la vida, sino que se asuste, y que sepa que no se podía meter nunca conmigo», dice en completo estado de shock.

«Llame a la policía, le di los datos, la policía todavía no viene, siempre, la policía tarda para todo, igual que la justicia, así que yo, no me va a volver a tocar nadie, espero que se apuren, yo ya quiero salir de esta escena porque no es linda para nadie, esta escena es muy fea, quiero pedirle perdón a mis seres queridos, a mi familia, a los padres de mis hijos que tenían miedo que Alexis les haga daño porque es un loco de mierda, y que yo no podría permitir que alguien tan insignificante le cause dolor a mis seres queridos», confesó.

«Me duele todo esto, porque no quería llegara estar instancia, solo quería que pare y que deje de querer manosearme», dice la joven ahora detenida, durante una confesión que ya es viral en redes sociales.

