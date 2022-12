Horacio Rodríguez Larreta: «El presidente decidió atentar contra el Estado de derecho y la democracia»

El Presidente decidió atentar contra el estado derecho y la democracia». Con esas lapidarias palabras, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió este viernes al presidente Alberto Fernández por desobedecer el fallo de la Corte Suprema sobre la Coparticipación.

«Ayer el Presidente decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema, algo gravísimo. Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional», denunció Rodríguez Larreta, que anticipó que realizará una presentación ante el máximo tribunal y presentará denuncias contra el Ejecutivo nacional.

«Desde el ’83 que no hay antecedentes de este tipo. El kirchnerismo busca anular la Justicia«, agregó el dirigente de Juntos por el Cambio. «Vamos a hacer una presentación frente a la Corte y vamos a denunciar a los organismos que quieren incumplir el fallo», aseguró.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta surgen luego de que el Gobierno Nacional caracterizara como un fallo «de imposible cumplimiento» la decisión de la Corte Suprema de devolver los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Lo decidió el jefe de Estado, apoyado en un documento oficial que contó con la rúbrica de 14 gobernadores y se conoció este jueves.

«Me sorprende que algunos gobernadores apoyen al Presidente en este ataque a la justicia. Ellos saben el peligro que esto supone», planteó hoy Rodríguez Larreta. «Este fallo no afecta a las provincias, lo dice explícitamente. Cuando nos sacaron la coparticipación, el Gobierno no le dio nada a las provincias, sólo a la provincia de Buenos Aires«, insistió, al destacar la cercanía política entre el gobierno nacional y el bonaerense.

Crítico, sostuvo que «la manera kirchnerista de entender el poder se está terminando» e insinuó cierta coacción por parte de Cristina Fernández de Kirchner en la decisión. «Si el Presidente se deja presionar por la Vicepresidenta es problema de él», cerró.

La oposición lapidó al «profesor de derecho» Alberto Fernández por desobedecer a la Corte Suprema

Para Fernández y los gobernadores es «un fallo político»

Para los gobernadores y el Jefe de Estado se trató de «un fallo político, de cara al año electoral» donde «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA». Dentro de sus argumentos, especifican que no hay crédito disponible para efectuar el pago a CABA, ya que el Presupuesto 2023 que se aprobó en el Congreso no contempla dicho gasto.

Este anuncio de posible desobediencia del Ejecutivo frente a otro poder del estado como el Judicial resulta novedoso, aunque el conflicto entre el Frente de Todos y los cuatro cortesanos no lo sea. Por eso desde el Gobierno decidieron ir por más e instruyeron a los «órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada».

Alberto Fernández junto a gobernadores.

Todos los gobernadores coincidieron que se trató de un ataque vedado contra el federalismo. Axel Kicillof, mandatario bonaerense, lo caracterizó como «una inmundicia«.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno porteño planteó lo contrario. “Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia”, manifestó Rodríguez Larreta.

Coparticipación porteña: el Gobierno nacional no cumplirá el fallo y «recusará» a los miembros de la Corte Suprema

La decisión de quitarle coparticipación a CABA

Mientras el país atravesaba el primer año de pandemia en 2020, Alberto Fernández tomó la decisión de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación que había recibido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Kicillof, Fernández y Rodríguez Larreta en tiempos de pandemia. Luego vendría la quita de la coparticipación.

Por entonces, la Policía Bonaerense reclamaba aumentos salariales y la decisión del Gobierno Nacional fue quitarle los recursos a CABA que, desde su perspectiva, Macri había dado en 2016 de forma arbitraria.

De acuerdo al documento que hicieron público el Presidente y los 14 gobernadores se trata de 180 mil millones de pesos adicionales.

“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el Gobierno Nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, recordó Larreta sobre aquel momento, ofendido porque entonces mantenía diálogo con Fernández. En los meses previos, incluso, el mandatario lo había calificado como «mi amigo Horacio».

Macri apuntó a Alberto Fernández por incumplir el fallo de la Corte: «Nos expone a la anarquía»

Las críticas de Juntos por el Cambio contra Alberto Fernández

«La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía», fue la definición del ex presidente Macri sobre la decisión del Gobierno Nacional y los gobernadores.

El jefe de una de las bancadas del radicalismo en diputados, Mario Negri, también eligió Twitter para la crítica: «Se confirma que Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución. Sediciosos«. Luego dijo que la decisión del Presidente podría llevarlo al juicio político.

“Lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esa experiencia. Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. Es política la decisión que han tomado”, dijo Patricia Bullrich, presidenta del PRO, en TN.

Fuente:perfil

GI/ff