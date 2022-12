Fortalecen los espacios con la entrega de herramientas de cocina LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZA LA ENTREGA DE MÓDULOS NAVIDEÑOS A TRAVÉS DE LOS MERENDEROS Y COMEDORES

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, acompañada del subsecretario de Fortalecimiento Territorial Sergio Niz y el equipo de trabajo contó que “como cada año desde la creación de este espacio, el Consejo Social de Emergencia que nutre y fortalece el trabajo solidario que hay en nuestra ciudad”.

“Hemos logrado consolidar una red de trabajo con la Municipalidad y muchísimas personas que abren las puertas de sus casas para acompañar a los vecinos y vecinas que más lo necesitan y en ese círculo virtuoso el intendente Walter Vuoto no sólo dispone de recursos para sostener la cotidianeidad de estos lugares, garantizar las viandas sino también poder adquirir las herramientas necesarias para la realización de estos trabajos”, dijo Marcucci.

La Secretaria agregó que “estas herramientas son de vital importancia y sabemos que se les hace muy difícil adquirirlas, por eso hoy no solamente llevamos los módulos sino también estos elementos que les van a facilitar las tareas cotidianas”. Agregó que “las vecinas muy agradecidas por este acompañamiento, por sentirse visibilizadas, contenidas”.

“Este es un cierre de año muy importante para el trabajo que se viene llevando adelante desde la Secretaría no solamente en materia del Consejo Social de Emergencia sino también con la entrega módulos que estamos entregando puerta a puerta, con funcionarios y funcionarias que integran el Gabinete del intendente Vuoto, llegando a más de 2000 vecinas y vecinos, para que no les falte nada en la mesa navideña”.

“El mensaje es que no pierdan las esperanzas, que hay un Estado municipal presente, que hay un Intendente que está para acompañar en los trayectos de la vida que muchas veces se vuelven más difíciles”, finalizó Marcucci.

Por su parte, el subsecretario de Fortalecimiento Territorial Niz contó que desde el área “realizamos el acompañamiento durante todo el año y por decisión del intendente Walter Vuoto además de la entrega de los módulos estamos llevando adelante el fortalecimiento a cada uno de los espacios con la entrega de herramientas que se utilizarán en la labor cotidiana para la preparación de los alimentos, como hornos pizzeros, cocinas industriales, freezers, utensilios de cocina, hornos eléctricos”.

“Hoy estuvimos haciendo entrega en el comedor Hora Feliz del barrio Mirador de los Andes, el comedor, olla y merendero San Vicente de Paul ubicado en ese barrio, el comedor Santa Rosa del Valle de Andorra, el comedor solidario Cañadón de ese sector de la ciudad y Corazones Solidarios de María ubicado en Kuanip entre Jainén y Fitz Roy”, aseguró Niz.

“Todos los espacios van a recibir las herramientas y en los días subsiguientes vamos a estar y acompañando a los mismos, continuando con nuestra tarea permanente”, finalizó el Subsecretario.