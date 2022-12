ESTA CLASE DE INCENDIOS REQUIERE UNA PLANIFICACIÓN Y UNA ORGANIZACIÓN MUY IMPORTANTE Y ES LO QUE SE ESTÁ HACIENDO

En el marco de la conferencia de prensa que se ofreció en Tolhuin para informar la situación del incendio declarado en la reserva Corazón de la Isla, la Coordinadora Regional Patagónica del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Carolina Juárez indicó que “nosotros venimos trabajando en conjunto hace tiempo con el servicio provincial y constantemente coordinamos el monitoreo de las condiciones del bosque. Desde el día que se inició este incendio estuvimos a disposición y se fue programando el ingreso de nuestro personal con los medios aéreos”.

“La realidad es que en este tipo de incendios siempre hay un pronóstico general, pero cuando se suman las condiciones locales el comportamiento del fuego se vuelve muy extremo. Hemos detectado focos secundarios que tienen hasta 4 kilómetros y eso suma a la complejidad de la situación”, informó.

Asimismo, la funcionaria explicó que “esta clase de incendios provoca que no podamos hacer un ataque directo y la gente tiene que saber que ni aún teniendo mil brigadistas se podría trabajar. La seguridad del personal es primordial y las condiciones no están dadas para avanzar de otra manera. Además el bosque cerrado y la geografía no permiten siquiera tener observadores para saber como se va desarrollando el fuego”.

“También queremos comentar que están ingresando los medios aéreos, pero hay que saber que en algunos momentos podrán operar y en otros momentos no. El propio fuego por su magnitud genera sus propias condiciones climáticas, por lo que se ingresará siempre que estén dadas las condiciones de seguridad para los equipos técnicos y pilotos”, recalcó.

Finalmente, Juárez subrayó que “hay mucha gente y recurso a disposición. Esta clase de incendios requiere una planificación y una organización muy importante. El ingreso a la zona es muy complicado y tenemos que prever la seguridad, las salidas, las evacuaciones. Hay un equipo técnico siguiendo la meteorología, otro equipo trabajando con los mapas de lugar y personas en la línea que hay que ir rotando. Esto se está haciendo y continuaremos hasta que se pueda controlar la situación”.