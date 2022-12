Enviaron a un psiquiátrico a la mujer que mató a su presunto acosador y lo confesó en un video: qué reveló la pericia

Florencia Eliana Mancilla (27) es la acusada del crimen Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años, al que supuestamente mató a puñaladas en la ciudad fueguina de Río Grande porque -según denunció- la acosó sexualmente y amenazó desde que era apenas una adolescente. “En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida”, dijo en el video en donde confesó el hecho. Sin embargo, no repitió su confesión ante la Justicia tras ser arrestada.

Tras negarse a declarar, enfrentó una pericia psicológica. Lego de conocerse el resultado de la pericia, la jueza que tiene a su cargo la causa ordenó excarcelarla e internarla en un centro de Salud Mental provincial, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Antes de comenzar a filmarse con su celular para relatar cómo llevó adelante el crimen y explicar por qué lo hizo, Mancilla había llamado a la Policía provincial para que fueran hasta su casa a detenerla. Fue en ese lapso de espera que aprovechó para hacer la grabación que después publicó en su perfil de Facebook y que, obviamente, se viralizaría en minutos. Ese detalle fue uno de los tuvo en cuenta la jueza de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte, Cecilia Cataldo, para decidir excarcelar a la acusada.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la magistrada consideró que no hay riesgo procesal, ya que Mancilla siempre estuvo a derecho y fue quien dio aviso a la policía. Además, participó de las medidas dispuestas por el Juzgado y siempre se mostró dispuesta a colaborar, aun cuando su defensor oficial, Alejandro Naccarato, le aconsejara que no declarara. De hecho fue el letrado, quien pidió en primera instancia la excarcelación de la presunta asesina. Sólo restaba la decisión de Cataldo, quien luego de saber que la fiscal Laura Urquiza no se opuso, decidió la excarcelación.

De acuerdo con las pericias que hizo el médico Mariano Ripolli, la mujer presenta “peligrosidad para sí misma y para terceros”. Fue por eso, que se le dio intervención ahora al Juzgado de Familia y Minoridad N°2 de ese Distrito, a cargo de la jueza Marina Montero, para que evalúe en el marco de la Ley de Salud Mental la situación de la mujer, que es madre de varios hijos.

Mancilla fue excarcelada y alojada en un instituto de Salud Mental Mancilla fue excarcelada y alojada en un instituto de Salud Mental

Entre otras medidas, Cataldo ordenó que Mancilla cumpla con diversas pautas de conducta como el cumplimiento del tratamiento de salud, dispuesto por la jueza Montero, que informe cualquier cambio de domicilio y quede a disposición ante cualquier pedido de la Justicia. Puede salir de la provincia y del país, pero con autorización. Además, tiene prohibido acercarse a la familia de la víctima.

El crimen ocurrió el domingo pasado en una casa ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII, lugar en el que vivía la víctima. En el video, la joven explicó que además de sufrir los acosos sexuales, el hombre amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

Durante la filmación, la joven de 27 años contó que supuestamente mantuvieron una discusión y que en el medio decidió apuñalarlo, aunque explicó que su intención no era asesinarlo sino que sufriera algo de lo que ella había padecido a partir del acoso. El relato estuvo marcado por su voz agitada mientras mostraba las manchas de sangre en sus manos y hasta en las orejas.

“Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas (…) Todo el tiempo se movía, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra”, confesó.

Una semana antes del crimen, la joven había expuesto en Facebook al tatuador, acaso como anticipo de lo que pensaba hacer. Tal como se puede observar en el posteo, que ya fue dado de baja, Mancilla reveló que Baciocchi fue su profesor cuando tenía 14 en el colegio Polivalente de Arte de esa ciudad de Tierra del Fuego. Dijo que el hombre, 8 años años mayor que ella, le dijo en aquel entonces que “estaba enamorado de ella” y que desde ahí comenzó a acosarla.

La acusada contó que aparentemente el profesor de música le advirtió hace unos cuatro años que su “relación” terminaría en una muerte violenta y que la semana anterior se apareció en su casa sin motivo alguno. “Yo me defendí. Él huyó como la rata que es. (…) Entendí que sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido”, sostuvo.

A continuación, el escrito se hace más directo y es casi una confesión anticipada. Sin dejar lugar a interpretaciones, Mancilla dijo “estar cansada de mirar para los costados” y advirtió que iba a “actuar”. “Es real. Hay personas que te puede violar y matar. Tengo fuerza. No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima”, concluyó su mensaje. Una semana después fue detenida por el crimen del tatuador.

