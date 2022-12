EL GIMNASIO QUE SE CONSTRUYE EN EL BARRIO RÍO PIPO SE ENCUENTRA EN UN 70% DE AVANCE

Y si, los años pasan y solo los apáticos, los soberbios y los necios no acumulan conocimientos, no se preocupan por estar bien espiritualmente, no se ocupan de demostrar sentimientos, parecen, pero no son más que entes moviéndose por la vida sin dejar rastros. Siempre digo que el tiempo se encarga de todo, hasta de… Leer más »