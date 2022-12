EDUCACIÓN Mamá denuncia que su hijo, un adolescente trans fue discriminado en la escuela ex-Comercio 1

Vale, es mamá de un adolescente trans, el cual comenzó su proceso desde hace 2 años, sin embargo, al no contar con los recursos, ni el asesoramiento adecuado, dentro del establecimiento educativo, ni desde otras áreas, no ha comenzado con el proceso de hormonización, pese a ´la vigencia de la Ley de Identidad de Género Nro. 26.743, que indica claramente que cada persona debe ser respetada y su identidad autopercibida reconocida. A todo ello, se debe sumar que en las escuelas no se cumple en su totalidad, la Ley de Educación Sexual Integral, de acuerdo a la normativa 26.150.

La mujer denuncia, «no están aptos los directivos y los que están en el gabinete psicológico no sirven para nada, y no ayudan a nadie», dice con malestar.

Además, Vale reconoce que había problemas previos entre su hijo, y las personas que ahora lo denunciaron, sin embargo, el desenlace se dio, luego que en el baño, le desprendieran al joven, sin su consentimiento, un blinder (una especie de faja) y allí, surge la reacción por parte del chico.

Ayer, «hice un descargo en el la Delegación del Ministerio de Educación», y aunque allí también le confirmaron que las situaciones que su hijo atravesó durante el año no tendrían que haber sucedido, el chico, ya perdió el año escolar. «En el mes de junio, comenzó a no concurrir todas las horas dentro del colegio, y no tienen como justificar lo que hicieron», sostiene Vale.

«Mi hijo entraba al baño de varones y le pegaron, hice los reclamos, pero nunca me dieron una respuesta. Pedí que lo dejen ir al baño de los profesores y tampoco se lo permitieron. Del gabinete le dijeron que él tiene que ser mas abierto y ser más compañera, y eso fue todo».

«La situación que él está pasando, no lo debería haber pasado, todos los problemas que tuve fueron siempre por la escuela, algunos dicen que es por discriminación dentro de la escuela», indica.

Tras esta contra denuncia, la mujer comenzó este miércoles, el periplo por las instituciones en busca de acompañamiento y respuestas ante estas situaciones de violencia.

A todo esto, se suma que otro de los hijos, egresa este viernes, en la misma escuela, y es posible el grupo familiar, no pueda participar del acto, ya que existe esta medida judicial, que a entender de la mamá no es apropiada