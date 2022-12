Educación: Cuando la perspectiva de género solo es un discurso.

Bueno no parece un tema sencillo, pero parecía que hay un complot generalizado para poner la educación en un segundo o tercer plano por encima de muchos otros temas.

Comencemos por la Educación Sexual Integral, norma de aplicación obligatoria en todo el pais, sin embargo en Tierra del Fuego, no sabemos porque razones, los docentes avisan a los padres un día antes de dictar la clase sobre el tema para que manden o no a sus hijos a la escuela, esta actitud que es una apología de la ignorancia, no ha sido observada y el resultado se ve todos los días, jóvenes que se contagian enfermedades de transmisión sexual como Sífilis, Gonorrea, y Hepatitis “B”, porque en muchos casos, y dicho por los médicos, no saben ni colocarse un preservativo. Sin embargo, no hay ninguna manifestación del Ministerio De Educación, ni de autoridad alguna que haga cumplir con la educación obligatoria.

Vayamos, por ejemplo, a la Ley Micaela, de aplicación obligatoria en todos los poderes del estado, nacionales, provinciales y municipales.

Bueno, parece ser que Tierra del Fuego es una excepción a la regla y tan es así, que aun cuando el discurso señala que esta es una provincia con perspectiva de género, no se hace nada al respecto, ni desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde se trata mal, ejerciendo violencia de género, a las propias empleadas. En el IPV, donde fueron denunciadas penalmente empleadas y la presidenta de ese ente autárquico por violencia de género, abuso y persecución, hoy un policía de nuestra provincia intentó pedir los datos filiatorios de 8 mujeres, 8, que se encontraban en el juzgado de zona norte, acompañando a una joven acusada de un supuesto asesinato, vale la pena destacar que en medio de esas mujeres estaba la jueza de la causa a la que el policía no conocía obviamente.

Solo una funcionaria municipal y por voluntad propia se presentó en el lugar para interiorizarse más sobre las medidas judiciales y aseguro que la secretaria de la mujer estaba al tanto de los padecimientos de la joven acusada, cuya situación psiquiátrica estaba siendo atendida, mucho antes de los hechos de público conocimiento.

Entonces, si ni la legislatura quiere votar una ley de Paridad de Género, cuando solo quedan dos provincias no cuentan con la norma, la feudal Tucumán y Tierra del Fuego, aun paso de convertirse en el segundo estado con esa calificación, no por la postura de sus habitantes, sino por la decidía de los funcionarios, es porque no hemos aprendido nada. Y esto es solo el comienzo, la justicia cambio mucho de un tiempo a esta parte, de un muy corto tiempo a esta parte y pareciera que lo que más interesa es la permanencia, la corporación y los cuantiosos sueldos que cobran mensualmente por ignorar leyes o buscar entre aquellos que directamente la rechazan para integrarlos al club privado que conforman.

El caso de la joven detenida hace tres días y a quien le permitieron higienizarse recién hoy, viene denunciando y pidiendo ayuda desde al menos 3 meses, donde estaba la policía que dirige el Comisario Díaz, hijo del Coordinador con las fuerzas de seguridad José Díaz, el guardaespaldas del gobernador, donde estaba la secretaria de la Mujer de la provincia, cual es el tema que tienen que atender que les impide hacerse presente ante la jueza y ponerse a disposición.

Porque no hay una cama en salud mental para internar a esta joven que, insisto, tiene serios problemas psiquiátricos y antecedentes de adicción, donde está la contención del estado, ya que sus tres hermanos no pudieron hacer nada, no solo con sus problemas personales, sino con el agresor que hasta llegó a ir a la casa de esta mujer armado con un cuchillo.

Cuanto más tenía que esperar esta joven, cuanta violencia, cuanto abuso, cuanto miedo a no poder salir, a tener una vida, cuanto, cuanto más tienen que esperar las mujeres en una provincia que se jacta de la perspectiva de género, de la capacitación en la ley Micaela, pero no aplica nada con nadie, al punto de que un integrante del Consejo de la Magistratura diga “no importa el género a la hora de impartir justicia”, ¿se puede ser más ignorante?, pareciera que sí, pareciera que siempre se puede estar peor, se puede por ejemplo no aplicar la ley nacional de Aborto, Libre, Seguro y Gratuito, porque en el hospital de Rio Grande los profesionales se declararon objetores de conciencia.

¿La pregunta surge inmediatamente que es ser objetor de conciencia? Define la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas, es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere (artículo 2º).

Bueno no tenemos más nada que agregar, es como decir que después de Dios, vienen los profesionales del hospital que son según ellos impolutos, célibes, e inmaculados, ¿será así?, yo no lo creo, por eso las mujeres que no quieren sostener un embarazo deben ir a Ushuaia o recurrir a espacios privados, porque el hospital de Rio Grande es más una capilla o iglesia, que un nosocomio, esto es feudal, atrasa y desentona con el mundo.

De todos los juicios que vienen después de la feria Judicial, el 70 % son por abuso, violaciones o violencia de género, hay empleados del estado denunciados por esto, hay empleados del Superior Tribunal de Justicia, denunciados y procesados por esto, pero aun así no hay expresiones de quienes debieran ponerse al frente de esta problemática para parar esta locura.

Y los que difunden esto, poniendo sus rostros en primer plano, dando datos filiatorios, mostrado familiares, buscando el morbo que vende aun a costa de poner en riesgo, vidas y bienes de quienes son víctimas o victimarios, eso está lisa y llanamente prohibido por las normas que acabamos de mencionar. Qué medidas toma el ENACOM con quienes violan permanentemente la Ley Micaela, la perspectiva de género, porque el ente nacional de control de los medios de comunicación no hace nada, cuando la responsable en esta provincia es una mujer.

No voy a preguntar porque algunas mujeres que han sido elegidas por el pueblo como sus representantes tampoco han presentado un solo proyecto sobre el tema para que se cumpla con la ley, nada más y nada menos, hacer cumplir la ley, ¿es mucho pedir?, pareciera que sí, pero no importa seguiremos exigiéndolo como ciudadanos, como personas que no pueden ver la decidía y la impunidad con que se puede atacar, violentar, abusar o matar a una mujer en esta provincia, ya no.

Quienes asistimos a estos hechos aberrantes a diario, no podemos expresar más que indignación y una absoluta decepción, no solo por el caso de esta joven, Florencia, sino por todos los hechos en los que el estado, la justicia y la seguridad han fallado absolutamente.

