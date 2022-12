Dina Sánchez, de la UTEP: «Victoria Tolosa Paz no sabe absolutamente nada»

La vocera del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, manifestó que «la próxima semana vamos a salir a la calle» para reclamar por el aumento de los precios. «Victoria Tolosa Paz no sabe absolutamente nada«, enfatizó. A su vez, resaltó que «la ministra no conoce nuestro trabajo», en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué está pasando entre Victoria Tolosa Paz y los movimientos sociales?

No está sucediendo nada y ese es el gran problema. No hay una mesa de diálogo con la ministra para poder llegar a un acuerdo que garantice que los sectores populares y sus trabajadores finalicen diciembre sin tanta angustia ni complejidades propias de fin de año, en un contexto económico tan complejo que está atravesando el mundo y, particularmente, la Argentina.

Hace bastante tiempo que venimos tratando de dialogar y llegar a un acuerdo pero no se ha podido. La próxima semana vamos a salir a la calle, puntualmente a los supermercados, como una forma de denunciar dónde realmente están las personas que se han enriquecido, a pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania.

¿Por qué considera que los supermercados son los que se han enriquecido?

Acá llegan los productos con precios bastante altos. Las personas que vamos constantemente a hacer compras cotidianas sabemos que la especulación es constante y convivimos con eso.

La sensación que me genera Tolosa Paz es que vino a poner orden, en un área donde había muchas críticas del Frente de Todos y organizaciones sociales. ¿Cuál es su propia visión?

En este desfiladero de ministros que hubo en Desarrollo Social, con todas las propuestas que se llevaron adelante, nunca hemos estado en desacuerdo, al contrario. Es más, nosotros sacamos el reglamento de responsabilidades de los trabajadores de la economía popular, que estamos dentro de la UTEP. También sabemos que existen los punteros y eso hay que terminarlo.

La ministra no conoce nuestro trabajo porque nunca le dan los tiempos, pero sería genial que se acerque a nuestros espacios. Por ejemplo, cuando Zabaleta dijo en su momento que iba a hacer auditorías, la propuesta fue ir a los municipios para hacer los relevamientos. Nosotros dijimos que no, que ellos tenían que venir a nuestros espacios para que conozcan lo que hacemos y el trabajo que realizamos todos los días. Y vinieron a hacerlo.

Los funcionarios no pueden estar todo el día sentados en sus despachos con aire acondicionado. Es muy fácil hablar de la economía popular sin conocerla.

Si la entiendo bien, por un lado está de acuerdo con lo que hace la ministra, pero está en contra de la cantidad de dinero que se le asigna.

Nosotros estamos en contra de las cosas que se vienen llevando adelante desde que asume la ministra. Por ejemplo, en la parte económica, nadie vive con $28.950 pesos, que es lo que depositaron este mes. Muchas mujeres, que son jefas de hogar, cuentan con ese dinero para pagar los alquileres. Y esas actitudes no se corresponden con la situación que estamos viviendo, no se le puede retener el salario a una trabajadora.

La propuesta de Tolosa Paz fue hacer una validación de datos, a través de Mi Argentina, con la cámara de los celulares. Y así constatar que cada persona que tiene el Potenciar Trabajo sea quien realmente cobra ese plan. Nosotros no estuvimos en desacuerdo, al contrario, nos pusimos a trabajar en los barrios para eso, con las complejidades que tiene.

Me refiero, por ejemplo, a que tenemos algunos compañeros que no tienen dientes y, cuando sonríen, la cámara del teléfono no los reconoce y los rechaza. Es una realidad. En estas condiciones, no se va a poder llegar al 6 de enero con todo ordenado, que es la fecha límite que puso la ministra. También hay provincias donde no hay buena señal de Internet o no tienen un buen celular. Eso hay que tenerlo en cuenta.

Por eso lo que hace falta es que los funcionarios funcionen de verdad, que no es estar en un despacho pregonando 20 años de gestión pública. Esos Excel no son números, son personas. Por eso la ministra tendría que ir a una unidad de productividad, contar cuál es su propuesta y que las compañeras le cuenten sus complejidades.

Fuimos los primeros en querer trabajar de forma conjunta, como en la pandemia. Pero ahora pareciera que no sirve y nadie se acuerda de eso. Hubo un sector que le puso el cuerpo de verdad y muchas compañeras se murieron realizando el trabajo que tendría que haber hecho el Gobierno en los territorios populares.

Mencionaba que ya pasaron tres ministros por Desarrollo Social. ¿Encuentra alguna diferencia?

En lo personal, me da la sensación de que hay ministros que saben un poco más y otros que no saben nada de lo que se trata realmente el trabajo. Con mucho orgullo te puedo decir que los movimientos sociales tenemos más de 20 años de organización. Victoria Tolosa Paz no sabe absolutamente nada, porque es claro en las actitudes que está llevando adelante. Fue la primera sensación que tuve cuando nos reunimos con ella.

¿Quién sí supo de los tres ministros?

Nosotros hemos tenido buen diálogo con los tres ministros. Pero me refiero a que, en un diciembre tan caldeado, con la inflación que no para de subir, no se puede apretar un botón. Eso refleja el desconocimiento que tiene de lo que está pasando en Argentina, porque pareciera que Tolosa Paz vive en Disney.

Nosotros tenemos una parte muy alta de la población en situación de pobreza, lo dicen las propias cifras del INDEC, no es un invento. Tenemos muchas mujeres que ni siquiera le van a poder garantizar un juguete a los chicos.

