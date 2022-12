COVID en Argentina hoy: se cuadruplicaron los contagios, faltan test y no hay vacunas bivalentes

El coronavirus SARS-CoV-2 cumplió este mes tres años desde que apareció en Wuhan, China. Tres meses después de eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por COVID-19, situación que continua, con más infecciones y un virus que no cansa de mutar en forma constante.

Así, nuestro país registra oficialmente hasta hoy 9.739.856 de infectados y 130.034 muertos. Pero una nueva ola de coronavirus está despertando y amenaza con incrementar esas cifras. El último reporte emitido el domingo por el Ministerio de Salud de la Nación indicó que la semana pasada se registró un salto en los casos de COVID, los cuales crecieron más de un 379.45% en los últimos 7 días. En tanto, las muertes mostraron un leve incremento, del 12,5%, con respecto al informe anterior. Es decir que, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, se registraron 9 muertes y 12.609 contagios.

Asimismo, el documento oficial señaló que, a la fecha, hay 247 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (6 más que la semana anterior, cuando eran 241 los hospitalizados en estas condiciones), con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 41.0% en el país. Esta cifra evidenció una caída, ya que en el reporte emitido la pasada semana se posicionó en el 41.5%.

La mayor preocupación de cara a esta nueva sexta ola de coronavirus es que se está generando una nueva escalada de los casos de personas diagnosticadas con COVID en la Argentina. Durante las últimas dos semanas, la incidencia de personas diagnosticadas, según la fecha de inicio de los síntomas, creció un 369% en comparación con la quincena anterior.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), “el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 por PCR se mantuvo en valores inferiores al 10% hasta la SE19 (primera quincena de mayo), llegó a un 33,04% en SE24 (mediados de junio), a partir de la cual -si bien con fluctuaciones-se mantuvo entre 26,06 % y 36,98% (en sus valores mínimo y máximo)”. “A partir de SE44 (últimos días de octubre y primeros de noviembre) se observa un ascenso siendo de 7,09% en la SE 46 (mediados de noviembre)”, explican desde el Ministerio de Salud en el BEN.

Muchos centros de testeos han cerrado, pero se mantienen en los hospitales públicos (REUTERS/Agustin Marcarian) Muchos centros de testeos han cerrado, pero se mantienen en los hospitales públicos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Testeos demandados

A medida que suben las infecciones, también se registran largas colas en las Unidades Febriles de los hospitales públicos, donde hoy se realizan los testeos por COVID. También hay una alta demanda de autotest en los últimos días, cosa que se evidenció en la falta de kits de autodetección de coronavirus en las farmacias, según confirmaron a Infobae fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa).

Respecto a los autotest, “en épocas de baja demanda, las farmacias y droguerías disminuyen la compra de unidades, y cuando aparece el pico rápido de contagios y aumenta la demanda, pasan unos días hasta que se acomodan los stocks”, señaló Ricardo Pesenti, presidente de Cofa, a Infobae, que pidió recorrer distintos puntos de venta hasta encontrar el producto, ya que los faltantes son puntuales y no se registran problemas de stocks en la cadena de distribución.

Según el relevamiento de Cofa, el expendio de los kits de autodetección de COVID subió 200% en noviembre. La entidad que recopila los datos del expendio de productos en farmacias de todo el país, indicó que el 1 de noviembre se habían vendido 387 dispositivos y el 30 de noviembre se dispensaron 1.966 kits hogareños para detectar la infección por coronavirus. Y si bien aún falta procesar los datos de los últimos días, desde Cofa anticiparon a Infobae que el martes 7 de diciembre, en la previa del fin de semana largo, el expendio habría llegado a unas 3.800 unidades, lo que significa un aumento de casi 1000% respecto al 1 de noviembre. Pesenti agregó: “Esta situación de escasez puede ocurrir por un par de días, pero se va a solucionar la semana próxima”. Desde Farmacity explicaron a Infobae que, si bien registraron un fuerte aumento de ventas de los kits de autodiagnósticos, por el momento, hay disponibilidad en todas las sucursales.

Muchas farmacias se quedaron sin stock de autotest de COVID (Foto: Andina) Muchas farmacias se quedaron sin stock de autotest de COVID (Foto: Andina)

Desde abril, la estrategia sanitaria se modificó al considerar al COVID junto con el monitoreo de otras infecciones respiratorias y los pruebas de coronavirus gratuitas quedaron reservadas para grupos priorizados.

En la Provincia de Buenos Aires, según dijo a Infobae Leticia Ceriani, subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, “el testeo para COVID no está indicado para toda la población actualmente. Sólo está disponible para mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo, personal de salud o personas que requieran internación por afecciones respiratorias agudas”. En la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Infobae que en la actualidad, los testeos están destinados a personas con síntomas y se hacen en consultorios febriles que se encuentran dentro de los hospitales públicos.

Vacunas y vacunados

La vacunación en Argentina se destaca por la alta cobertura del esquema inicial, aunque faltan aplicar refuerzos (REUTERS/Agustin Marcarian) La vacunación en Argentina se destaca por la alta cobertura del esquema inicial, aunque faltan aplicar refuerzos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Boletín Epidemiológico Nacional también informó sobre las coberturas vacunales al domingo último y señaló que “en relación con las coberturas alcanzadas para el primer refuerzo, el 47,6% de la población argentina recibió la 3ra dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que el 59% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de 50 y más años la cobertura es del 71,9%. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, en el grupo entre 12 y 17 años la cobertura alcanzó el 37,4%, en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es del 12,8% y en el grupo de 3 a 4 años la cobertura es del 2,5%”.

Hasta ayer se aplicaron 111.010.993 de dosis, de las cuales 41.058.631 corresponden a la primera, 37.912.995 a la segunda y 3.159.566 son dosis adicionales. En tanto, en lo que respecta a las dosis de refuerzo, el Ministerio de Salud señaló que 21.887.599 recibieron el primero; 6.514.415 el segundo; mientras que el tercer refuerzo (nuevo índice indicado por la cartera sanitaria), ya se administraron 475.602. Para finalizar, el total de vacunas distribuidas en todo el país alcanzó los 118.430.742, además de las 5.083.000 que fueron donadas.

En los últimos días, la ministra de Salud Carla Vizzotti, instó a ciertos segmentos de la población, como los mayores de 50 años y quienes tienen factores de riesgo, a que se apliquen los refuerzos contra el COVID-19 por el incremento de casos registrado en las últimas tres semanas. Vizzotti insistió en que luego de cuatro meses de haber recibido la última vacuna disminuyen las defensas y para “quienes tienen más riesgos o complicaciones” está disponible el tercer refuerzo o quinta dosis.

Los casos positivos de COVID se cuadruplicaron en el país en la última semana, según cifras oficiales (EFE/Juan Ignacio Roncoroni) Los casos positivos de COVID se cuadruplicaron en el país en la última semana, según cifras oficiales (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Pero sin dudas, el dato a destacar es que mientras Argentina ve cuadruplicar los casos positivos propulsados por los sublinajes de Ómicron, las subvariantes BQ.1, BQ.1.1, BA.2.75.2, BA.4, BA.5 y XBB, el país aún no cuenta con el escudo protector más efectivo para defenderse del coronavirus en constante evolución: las vacunas bivalentes, diseñadas específicamente para con una sola inyección atacar a la variante ancestral del coronavirus detectada en Wuhan por primera vez a fines de 2019, y la variante Ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, en noviembre de 2021.

Las fórmulas bivalentes o de segunda generación atacan al COVID-19 desde dos frentes —dos variantes en simultáneo— y así permiten neutralizar con mayor eficacia la capacidad que posee el SARS-CoV-2 de evadir la respuesta inmune brindada por las dosis de las vacunas COVID de primera generación (las que actualmente se utilizan en Argentina) y las infecciones previas.

Según la información a la que accedió Infobae, la razón por la que no han llegado las vacunas bivalentes de Moderna negociadas en julio último, es que la reguladora local ANMAT todavía no las ha autorizado. Moderna hizo la presentación en agosto 2022, para estar listos en octubre para enviar los primeros lotes de las dosis actualizadas. Incluso, en noviembre pasado se envió un paquete de registro de la versión para BA.4 BA.5. El propio Paul Burton, director médico de Moderna, resaltó en diálogo reciente con Infobae, que aunque Argentina aún no cuenta con las bivalentes, se estaban desarrollando negociaciones al respecto y adelantó que estas inmunizaciones “llegarán a la Argentina el cuarto trimestre de este año”.

Se registró una alta demanda de vacunas esta semana (REUTERS/Agustin Marcarian) Se registró una alta demanda de vacunas esta semana (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esas vacunas bivalentes serán clave para hacerle frente Ómicron y sus linajes que están circulando en el país hoy. Así, el BEN señala que “Ómicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta transmisión observado ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han reportado globalmente 5 diferentes linajes principales de Ómicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, los linajes descendientes de BA.5 Omicron continúan siendo dominantes a nivel mundial”.

“En Argentina, – continúa el documento- la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron. En relación a los linajes de Ómicron, en SE37 (primera quincena de septiembre) la proporción de BA.4, BA.5 y Ómicron compatible con BA.4/BA.5 es de 35,37%, 39,02% y 10,98%, mientras que BA.2 se sitúa en 7,32% (todas las muestras registradas para SE37 cuentan con identificación de linaje)”. Y agrega: “Adicionalmente, en SE41 se registra 1 caso de Ómicron BQ.1.1 y 1 caso de Ómicron XBB.116″.

Una vez que los lotes de la nuevas vacunas bivalentes lleguen (aún sin fecha cierta), las nuevas fórmulas deberán atravesar todos los pasos de reglamentación y aprobación de los organismos competentes y profesionalizados en materia de inmunizaciones como el Consejo Federal de Salud (CoFeSa, que reúne a todos los ministros de Salud del país), la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNain), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Una trabajadora sanitaria hace guardia en una zona de urgencias por covid-19 de una clínica, en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni) Una trabajadora sanitaria hace guardia en una zona de urgencias por covid-19 de una clínica, en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Como detalló Infobae, hace casi cuatro meses que estas fórmulas fueron autorizadas en el mundo. El Reino Unido fue el primer país en autorizar las dosis rediseñadas a mediados de agosto 2022, a través de la la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés). Luego, el 31 de agosto, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, aprobó las vacunas bivalentes contra Ómicron tras la recomendación de su panel de asesores independientes. También la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) avaló el uso de estas inmunizaciones.

Hasta el momento, existen dos vacunas bivalentes contra el COVID, que fueron avaladas por los reguladoras internacionales más importantes, FDA y EMA . Se trata de los desarrollos de Moderna y Pfizer/BioNTech, ambas fórmulas que utilizan la plataforma de ARN mensajero. Es importante destacar que ninguna de estas pierde eficacia para combatir al virus original, surgido en Wuhan. Pero más allá de ese dato clave, es necesario actualizarse en cuanto a las nuevas subvariantes que nos amenazan y a las vacunas que están preparadas para combatirlas.

Fuente: infobae