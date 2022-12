Brigadistas nacionales reclaman pago atrasado y se encuentran con retención de servicios. Les deben viáticos desde agosto.

Ushuaia 16/12/2022.- Diego Varga delegado de ATE de los brigadistas dependientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, perteneciente al Ministerio de Ambiente, confirmó que se encuentran estado de retención de servicios en reclamo de pagos atrasados de viáticos, y un aumento salarial porque lo que ganan no alcanza para cubrirla canasta básica.

Los Brigadistas que fueron traídos a la provincia para apagar el incendio del Corazón de la Isla por el Ministerio de Ambiente de la Nacion a cargo de Juan Cabandie, están reclamando el pago de viáticos atrasados desde el mes de agosto, tarea riesgosa, seguro de vida y un aumento salarial que con lo que ganan no llegan a cubrir la canasta básica.

Los brigadistas sostienen que el Ministro Cabandie les prometió hace un año que se iba a terminar la precarizacion nacional, y el vice ministro dijo que estaba todo bien, pero nada de eso es cierto, estamos cada vez peor, remarcaron.

La medida de fuerza de retención de servicios se tomó, una vez finalizada la peor parte del incendio, en reclamo de aumento y pagos a atrasados, después de dos semanas de estar en el incendio y a la espera de un relevo que tendrían que llegar el próximo lunes 19.

Los sueldo de estos hombres que han arriesgado su vida todo este tiempo no llegan a 100 mil pesos, los recursos están a medias, pareciera que no les importa todo esto, entregan camionetas de ultima generación y después no tenemos para cambiarle las cubiertas, o llenarles el tanque.

Aun así no ha habido renuncias en el sistema federal, el ultimo ingreso fue en 2016 cuando ingresaron 30, y ahora otros 25 todos muy jóvenes.

Nota realizada en Radio Provincia en el programa Laberintos.