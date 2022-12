Alicia Ponce Secretaria General del CEJUP destrozó al poder judicial «la justicia ya no es independiente en esta provincia»

Alicia Ponce fue consultada por El Cronista urbano de radio Provincia en la capital fueguina sobre la elección de la nueva integrante del Superior Tribunal de Justicia, pero la charla se fue extendiendo y aquí esta el resultado de la misma, donde la dirigente no se guardo nada.

«Nos interesa ver los votos, porque es un secreto a voces. En realidad, la selección era para el 15 y desconocemos los motivos por los cuales se adelantó, y el Rodas tampoco sabía, y es representante en el Consejo. Los empleados tampoco sabían que la selección era ayer.»

«Indudablemente que esto es la manera de conducirse, pareciera ser que un sistema deberá tener la posibilidad de participar o presenciar, pero son cuestiones que estamos decididos y estamos abroquelando distintos organizamos, para modificar el Consejo de la Magistratura».

«Las políticas públicas hoy, el Poder Judicial es parte de cualquier política de campaña. Seguimos exigiendo la transparencia, fíjese que confirmaron el procesamiento de Gamas Soler y no es que está procesado por robarle flores al vecino, es una causa de apriete, coima y de todo. Me pregunto, si esa persona sigue ese perfil de conducta, miren el daño que ha hecho ene esta provincia durante toda esta época que ejerció y no hay ni un alejamiento preventivo. Delito de lesa humanidad, yo creo que la sociedad se merece un servicio de calidad, que le cuesta una fortuna, donde el acceso este garantizado, los jueces sean probos, pero esto tendría que ser la regla».

«Trabaje 8 años a para ella, y de todos los ministros que están sentados ahí, es la única que esta desde el año 94 y tiene un vasto conocimiento de todo lo que sucede en Río Grande. Voy a seguir poniendo fichas y que me fueron decepcionando poco a poco, porque no se han preocupado ni ocupado, y tiene lineamientos más comprometidos, cuando el 2001, me entreviste con la Dra. Battaini, también puse fichas y no resultaron como quería, pero se despinto en el resto del Superior, pasaron 21 años para que el Poder Judicial tomara la decisión y la toma muy presionado por las manifestaciones sociales, de tomar a otra mujer».

«Y La elección de la camarista me excede todos los comentarios, porque es un atropello, Luciana Gutiérrez es la esposa de Runín y ella es secretaria del Juzgado de Cristiano. Siempre hay ayuda, nadie hoy puede decir, no son cuestionados, aun los que tiene que hacerlo, el Dr. Bocardo, del juzgado civil, no puede tener menos mérito que un prosecretario del Juzgado Civil y acá, no tiene que ver la cuestión de género, hay muchísimas mujeres para ocupar esos cargos, y saben que no tienen el apoyo político».

«San Martin bogando porque estuviera ganando espacio la mujer, ya sabe perfectamente el espacio donde ella decide, eso me ofende como mujer, porque creo que muchas estamos muy lejos de toda esa payasada».

«Que les pasará esos legisladores, para emitir esos votos, por eso, vamos a buscar adeptos, porque cada vez son más los perjudicados con esos sistemas.

En el 94 a nadie le importaba quien ganaba las elecciones, hoy, a todos nos importa, hay gente que está ligada a la política y entra por la ventana, y se eyectan a cargos de decisión en menos de 7 años».

«El año pasado cuando se hizo el concurso, cuando ganó el pariente de Loffler, también estaba Bocardo, y la Dra. Sanfieroni, con un vasto conocimiento y capacitación contaste y continua, que hace 5, 6 años estaba dentro de la estructura y él gano el concurso».

«Los que no deberían de ser cuestionados, es la manera corriente, y las ultimas designaciones de los últimos 10 años, han sido con estas características, y te preguntas, de donde salió, y ahí decís, a esta es la relación.

Todos sabíamos que se iba a designar a Pelegrino, que 8 o 9 meses antes, ya estaba renunciando a las causas».

«Hay que ponerlo en discusión, estamos tratando de poner un proyecto que tiene que ver con el servicio de justicia, buscando el momento político, a lo que hemos llegado, el Poder Judicial hace años dejó de ser independiente, y muchos actores del Poder Judicial queremos volver a esa independencia.

No es que nadie sabía cuándo vino De Gamas Soler».

«Para desprenderse de Guzmán, trabajaron hasta un domingo, pero no han sacado ni un comunicado sobre la situación de De Gamas Soler, pero es discrecional porque al que afectaba era a Loffler, mando un mail institucional, pidiendo colaboración a todos los funcionarios judiciales para erradicar la violencia de género».

«No hay más espacio, hay gente compartiendo oficinas sin luz natural, sin ventilación. ¿Aun con la inauguración de los tres juzgados, para que vas a crear tres estructuras más, y mantenes la misma estructura en el Ministerio Público? ¿La misma cantidad de Defensores públicos que no dan a vasto? Que participan en innumerables concursos, y me cuesta creer que no sepan».

«Nosotros pagamos a lo pavote, viajes constantes fuera del país, sobre la primera jornada de no sé qué, la tercera jornada de no sé cuánto».

«El sindicato siempre apostó a todos los Ministros, lo mismo vamos a hacer con la Dra. Cristiano, y sabe todas las falencias y conoce todas las estructuras, pero creo que la Dra. Va a tener que trabajar arduamente para modificar estas cuestiones».

Audio de la entrevista completa.