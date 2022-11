LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CON EL APOYO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS CONCRETÓ LOS VUELOS DIRECTOS SAN PABLO – USHUAIA – SAN PABLO PARA EL INVIERNO 2023

Por Armando Cabral

Ushuaia 29/11/2022.- Los vuelos de Aerolíneas Argentinas, ya están disponibles en la página oficial www.aerolineas.com.ar. Serán en principio dos frecuencias semanales, saliendo de San Pablo a Ushuaia los días jueves y domingos a la 1:10 AM y arribando a Ushuaia a las 08:15 AM. De la misma manera, de Ushuaia a San Pablo, saldrán los días jueves y domingos a las 21:00 PM, aterrizando en San Pablo a las 03:30 AM.