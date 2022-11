Desesperante situación de inquilinos en Tierra del Fuego.

Esto es una prueba irrefutable de la situación general de miles de familias, personas solas, madres jefas de hogar, jubilados, que con un solo ingreso quedan en situación de calle.

Esto no se muestra, no se cuenta, pero en las últimas horas los Vecinos Auto convocados de Ushuaia han decidido que, si no obtienen respuesta del gobierno provincial, van a usurpar tierras para construir su vivienda aun sabiendo que se trata de un delito, pero no hay opción, el dinero no alcanza, el costo de vida es altísimo y los alquileres son inalcanzables.

A esto hay que sumarle que cuando logran alquilar, en las viviendas no se permiten mascotas, no se permiten niños de determinada edad, con el argumento de que rompen, rayan paredes y después nadie se hace cargo.

Es un coctel explosivo que va a terminar mal, aun cuando la Municipalidad de Ushuaia esté actuando para tratar de dar solución.

Los inquilinos pretenden que se apruebe la Ley de Emergencia Habitacional en toda la provincia y se regule el precio de los alquileres teniendo en cuenta los costos y las condiciones que ponen los dueños de las propiedades para acceder a una vivienda, aun cuando las inmobiliarias les digan que con esos precios no se pueden alquilar.

Esta también es la prueba que, aun trabajando, miles de fueguinos son pobres, porque aun con recibo de sueldo, ni siquiera pueden acceder a una casa digna, vacaciones, o la canasta básica, porque un sueldo promedio es de 160 mil pesos y la canasta básica en la provincia, ya supera los 240 mil pesos, pero no se incluye, conexión de cable o internet, combustible, servicios como agua, cloacas, electricidad y gas.

Finalmente, ya hay dos personas, según denunciaron los auto convocados, en situación de calle una situación inédita porque no se trata de indigentes, sino de personas que no pueden pagar un alquiler aun teniendo trabajo.

Traducido a dólares el costo promedio de un alquiler es de 807 dólares, en Ushuaia, unos 130 mil pesos.

En Rio Grande una casa de una habitación 385 dólares, unos 62 mil pesos en un barrio alejado del centro, incluidos los servicios de cable, gas y luz.

Fuente: radio provincia.