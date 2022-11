Con la presencia del Ministro del Interior de la Nación y del Ministro de Medio Ambiente CON 40 ALCALDES REPRESENTANDO A 15 PAÍSES Y 15 PROVINCIAS COMENZÓ LA CUMBRE DE BIODIVERCIUDADES EN USHUAIA

En el hotel Arakur, Vuoto dio la bienvenida y agradeció la presencia de representantes de toda Latinoamérica y del país, destacó el rol del CAF “que no es sólo un Banco que piensa en el financiamiento, sino también en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, con miras a una construcción planificada, en equilibrio con su ambiente” y resaltó el acompañamiento a los gobiernos locales “como también lo hace el Ministro del Interior”.

“La CAF nos propuso trabajar en esta red, pensar a las ciudades desde el punto de vista de crecimiento con tres factores que son el desarrollo sostenible, la movilidad urbana y espacios públicos que sean agradables al ambiente y a sus vecinos y vecinas. Y repensar los roles del Gobierno local en este mundo en el que el cambio climático es un desafío permanente y es el desafío que se viene”, expresó Vuoto.

“Es fantástico poder estar culminando en la Argentina aquél sueño que empezó en Barranquillas hace un año y que nos estén acompañando 40 alcaldes del resto de Latinoamérica, del Caribe y de distintas provincias argentinas”, sostuvo el Intendente y agregó que “para nosotros fue un desafío prepararnos para este encuentro”. En tal sentido, afirmó que “ha sido un desafío porque recorrimos toda Latinoamérica con la Cumbre y la idea es que podamos seguir creciendo y encontrando puntos de acuerdo, que podamos seguir planificando estratégicamente, que podamos intercambiar experiencias de gestión.



Vuoto consideró que “lo importante es cómo vinculamos el Estado nacional, cómo vinculamos al Banco que ha cambiado rotundamente” y agradeció a Martín Gil, quien fue secretario de Infraestructura y Planificación “con quien soñamos la primer línea que el CAF financiaba para el Ministerio de Planificación y la primera obra financiada a través de esta línea se está inaugurando dentro de dos días en Ushuaia, que es una obra que va a cambiar la sostenibilidad y va a generar un turismo ambiental y un espacio público para todos y todas”.

El intendente de Ushuaia contó a las autoridades presentes los avances logrados en la ciudad y resaltó la modificación de la Carta Orgánica. “Pudimos introducir el concepto de biodiverciudad en términos de planificación urbana, por lo que ese concepto tiene carácter constitucional”.

Por su parte, el ministro del Interior ‘Wado’ de Pedro se dirigió al presidente del CAF y destacó la figura de Cristian Asinelli. “Trabajó en los primeros años de nuestra gestión y vinculó al CAF con las necesidades de todos esos intendentes y municipios con un programa eficiente, rápido, que pudimos coordinar y asistir en necesidades muy básicas. La verdad ese contacto y esa articulación con CAF fue brillante. Mi reconocimiento para Cristian, porque se llevaron un funcionario muy bueno”.



Destacó el trabajo con el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, como así también la presencia de José María del Corral que tiene ‘Scholas’, “que trabaja permanentemente con todos nosotros, un articulador y constructor de puentes”.

“Felicito el trabajo de la red de Biodiverciudades, felicito a CAF y a los alcaldes. Esta transformación del mundo, este ponernos a trabajar requiere de un cambio de abajo hacia arriba.

Arriba no llegan las necesidades de las ciudades, a los organismos multilaterales, a los espacios que toman decisiones que afectan el comercio mundial, o la protección del planeta no llegan esas necesidades que tenemos en las ciudades, que son más básicas”, dijo el Ministro del Interior.

“Para nosotros el federalismo tiene que ver con la posibilidad de conseguir trabajo, ser feliz en su pueblo, que pueda convivir en armonía con el entorno. Para que se pueda vivir dignamente en una ciudad, un pueblo de la Argentina, necesitamos que el ecosistema productivo funcione. Para mí una buena forma de articular tiene que ver con la planificación. Si uno planifica técnicamente, políticamente encuentra el mecanismo de reunión, de análisis de información y el mecanismo para poder generar certidumbre. El mundo atraviesa un momento de incertidumbre como pocas, con la pandemia, la guerra y este cambio climático que no sabemos todavía las siguientes consecuencias”, agregó De Pedro

“Tenemos que resolver los problemas diarios de nuestra gente, como convencemos a los organismos multilaterales como el FMI que asfixian con políticas financieras a pueblos en desarrollo, cómo los convencemos que necesitamos desarrollarnos sin romper nuestros bosques, secar nuestros ríos y que queremos cancelar las deudas, pero no a costas de un modelo productivo que se lleve puesto el ambiente. Cómo los convencemos que el flujo económico a nivel mundial tiene que estar disponible para resolver los problemas de la Casa Común, como dice el Papa Francisco”, sostuvo el funcionario nacional. ¡Estos foros tiene que mucho que ver, las generaciones futuras ya están convencidas y hay una revolución ambiental de los hijos y nietas respecto a un cambio cultural muy necesario sobre cuidar el mundo que vamos a dejar al resto. Somos responsables de dejar un mundo mejor del que recibimos”.

Por último, El ministro Wado de Pedro agregó que “es necesario articular, el Estado Nacional, Provincial y Municipios, pero también alcaldes de distintos países que cada uno saca experiencia compartidas, que puede ir a contarlos que puede hablar con dirigentes de otros países, que podamos hablar como hizo Petro ante el FMI diciendo “los recursos que se necesitan para cuidar la selva colombiana” apoyar a Lula con su propuesta para cuidar el Amazonas. Generar un modelo productivo armónico con la naturaleza, asumiendo el compromiso que cada una de nuestras gestiones tiene que estar enfocada en dejar un mundo más sano del que recibimos nosotros y nosotras”.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados, recordó que “hace un año en Barranquilla dijimos que el cierre de la red tenía que ser en Ushuaia, porque la teníamos al otro lado del continente. Hemos ido construyendo esta red pacientemente y con un propósito”.

“El 80 % de la gente de América latina está concentrada en ciudades, una región que se ha urbanizado rápidamente pero con una gran paradoja: estamos llenos de informalidad y de exclusión social”, analizó el directivo del CAF. “América Latina está llena de oportunidades y de contradicciones, y en este punto el Banco quiere actuar con sentido de pertenencia en la región. Creemos que estructurar una red como esta nos va a permitir alcanzar más rápidamente el objetivo”.

Del encuentro participaron intendentes e intendentas de las ciudades argentinas Colonia Elisa de Chaco, Las Acequias de Córdoba, San Roque de Corrientes, La Quiaca en Jujuy, Santa Rosa en La Pampa, General Ocampo de La Rioja, Mariano Moreno de Neuquen, San Martín de San Juan, Pérez de Santa Fe, Quilmes de Provincia de Buenos Aires, Villa María de Córdoba, Piedrabuena y Puerto Deseado de Santa Cruz, Comodoro Rivadavia de Chubut, Fray Mamerto Esquiú de Catamarca, Tolhuin y Río Grande de Tierra del Fuego, de Lujan, de la ciudad de Cordoba y de Merlo. > Ushuaia Prensa🎙️: También estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas de Sucre (Bolivia), Puerto Varas (Chile), Hualpén (Chile), Barranquilla (Colombia), Curridabat (Costa Rica), Cuenca (Ecuador), La Palma (El Salvador), Kingston (Jamaica), Bocas del Toro (Panamá), Encarnación (Paraguay), Mariano Roque Alonso (Paraguay), Fortín José Falcón (Paraguay), Pilar (Paraguay), Higuey (República Dominicana), Puerto España (Trinidad y Tobago), Montevideo Municipio B (Uruguay), Canelones (Uruguay), Mariño (Venezuela).

Las actividades continuarán este martes y finalizarán el miércoles 30 de noviembre.