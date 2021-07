Radio Abierta-Día del Locutor en el marco del Centenario: Por octavo año consecutivo profesionales de la voz festejaron su día

Miguel Vázquez, locutor, periodista y profesor, es el responsable de cursas una invitación a los trabajadores y trabajadoras de los medios, que, locutores de profesión o por oficio, día a día, transmiten su voz, a través del éter.

“Es el día nacional del Locutor y por ahí, se mesclaba un poco con el Día del Periodista. Es de algún modo poner en valor la labor de los locutores”, expresa Vázquez, reconocido por su inigualable voz institucional.

“Al principio comenzó tomando un café, luego una mateada o pizzeada y luego, hace 8 años hacemos Radio Abierta. Al principio, lo hicimos en FM del Pueblo, propiedad de Rulo Quiroga y ahora en Estación del Siglo. Nos viene bien en este tiempo de pandemia, porque lo hemos hecho por tanda de locutores que han venido, y hemos podido respetar los protocolos vigentes”, refirió el organizador.

Por su parte, Oscar Ibañez, propietario de Estación del Siglo, dijo: “Es una alegría enorme tenerlos a todos, nos conocemos desde muchos años y desde el primer momento que me comentó para hacerlo, me pareció buena idea. Este es el tercer año consecutivo y es material que queda grabado, hay voces que uno no conoce, estoy muy feliz de tenerlos a todos”.

Día del Locutor a pocos días del Centenario

La pregunta que surge año a año, durante la radio abierta es si la misma se continuará haciendo, a lo que Miguel responde: “esperemos que sí, esperemos que esto siga, el año pasado no pensábamos que íbamos a seguir en pandemia. Son dos años en pandemia, y cada año se va ajustando más el protocolo”.

“Esperamos que vuelva la época en que podamos volver a abrazarnos y que podamos estar mucho más juntos. El protocolo, nos marca los nuevos tiempos y esperamos que las nuevas voces vayan tomando la posta y que no se pierda la alegría de juntar a aquellos que trabajan con su voz en los medios de comunicación y además no olvidar a quienes ya no pueden estar en el éter, esta es una buena manera de festejar”, resalta el locutor.

Respecto de la cercanía del Centenario y si tiene algún condimento en particular esta radio Abierta, Vázquez dijo: “siempre es una fecha significativa más para quienes hemos podido participar en transmisiones institucionales, es especial hacerlo en este momento del Centenario. Se marca un hito, y lo podemos festejar al Día del Locutor, indicó para concluir.

“La magia de la radio estuvo presente y fuimos parte de ella”

Un total de 19 voces en estudio, 8 vía telefónica, más mensajes y audios de voz, se escucharon durante las 3 horas de radio abierta.

“Este sábado vivimos una vez más, la maravillosa experiencia de reunirnos locutores, periodistas y gente de la radio para conmemorar el día del Locutor”, comentó Armando Cabral.

“Como siempre la convocatoria fue de Miguel Vázquez, como hace 8 años, y la radio Fm Del Siglo, que permitió esta transmisión de 3 horas donde pudimos recordar tiempos pasados y escuchar las nuevas voces de la radio y reencontrarnos con colegas respetando todos los protocolos. No tengo más que agradecimiento para Miguel y Oscar por este momento increíble y espero poder seguir participando el año próximo. La magia de la radio estuvo presente y fuimos parte de ella, gracias”, relató Cabral, trabajador de los medios de comunicación desde hace más de 30 años.

Locutores y periodistas, un lugar donde se genera la camaradería

Ariel Montenegro, periodista, pero también trabajador en radios y diferentes medios de comunicación riograndenses, estuvo presente entre tantas voces y a este medio destacó: “En esta experiencia laboral de trabajar en los medios de comunicación, uno puede notar que los locutores tienen un rol fundamental en el proceso comunicacional por lo que quizás su trabajo trasciende las fronteras de su trabajo específico y se entremezcla con el rol periodístico. Es ahí donde, nosotros, como periodistas comenzamos a compartir el trabajo comunicacional con los locutores y ellos comparten su trabajo con los periodistas. En ese punto comienza a generarse una camaradería que nos abraza y nos une. Yo me siento muy agradecido que cada Día del Locutor, me convoquen a acompañar el festejo que es de los locutores que son trabajadores que hacen un trabajo excepcional en todos los medios de comunicación de la provincia y, sobre todo, son excelentes personas”.

“Ser locutor es una pasión”

Otra de las voces que fue parte de este encuentro, fue la locutora Lorena Vera, parte del staff de Radio Universidad y también de Estación del Siglo.

“Cuando fue mutando el rol de locutor que dejamos de ser solo una voz bonita, para convertirnos en más. Y desde hace años Miguel Vázquez nos invita a frenar un día y reunirnos para escuchar que no estamos solos, que somos varios que queremos transmitir nuestras voces en el éter”.

“Este 2021 me tocó estar, gracias a Miguel, del otro lado también, coordinando todo y disfrutando de cada voz. Fueron 26 locutores que contaron un poquito de su historia, que nos deleitaron con sus tonos, matices y colores de voz y fueron los oyentes que una vez más nos acompañaron y nos demostraron que siempre están apoyándonos”, enfatizó Lorena.

En otro tramo, la locutora refiere: “lo cierto es que otras profesiones de los medios de comunicación son reconocidas en su día, en cambio el día del locutor pasaba desapercibido. El juntarnos en una radio abierta hace que nos unamos unas horitas para disfrutarnos y demostrar cómo ser locutor es una pasión, una forma de vida y así incentivar a nuevas generaciones que hagan lo que aman”, enfatiza Lorena.

Por último, esta gran mujer dice: “somos afortunados. Trabajamos de lo que amamos y cada 3 de julio somos una sola voz gracias al » profe» Miguel”.

“Estamos acá para seguir aprendiendo, para no perder el asombro y para llegar a los y las oyentes que son lo más valioso que tenemos”

Gabriela Bersier, locutora y periodista, también participó de la radio abierta y expresó a este medio: “en primer lugar quiero agradecer la constancia y buena energía de Miguel Vázquez para reunir a colegas locutoras y locutores de toda la provincia para conmemorar nuestro día. También un agradecimiento especial a cada integrante de Estación del Siglo por brindar el espacio con cordialidad y calidez”.

“Aunque nos quedan ganas de abrazarnos y compartir más tiempo y aire, valoro los minutos con cada una de las personas con las que nos cruzamos, aunque sea brevemente y podemos contar nuestras experiencias y algo de nuestras vidas en el micrófono y también en el espacio que compartimos”, dijo Bersier.

“En esta oportunidad por el protocolo vigente, respetando y teniendo en cuenta el cuidado de todos y todas, compartimos el espacio en tramos de media hora al aire. Tuve la hermosa posibilidad de hacerlo junto a Leda Soto a quien admiro desde siempre, por su enorme y larga trayectoria en Radio Nacional Río Grande. El año pasado cumplió 40 años en nuestra querida LRA 24 y sigue trabajando, produciendo, haciendo entrevistas maravillosas cada día y cada noche. La escucho frecuentemente, porque antes que locutora soy oyente y trato de escuchar todo lo que puedo”, remarcó en otro tramo.

Asimismo, Gabriela dijo: “también compartimos el espacio con Renata Ibañez, conductora de Fucking Redes en Estación del Siglo. Ella tiene la energía de los 20 años que es contagiosa y refresca el aire y nos recuerda que estamos acá para seguir aprendiendo, para no perder el asombro y para llegar a los y las oyentes que son lo más valioso que tenemos”, dijo para concluir.