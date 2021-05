Provincia por provincia: así quedarán las restricciones a partir del lunes

Provincia de Buenos Aires

Las clases continuarán de manera no presencial en la mayoría de los colegios bonaerenses a partir del próximo lunes. Se analiza la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno al mes de junio mientras se avanza con la campaña de vacunación.

Durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, expuso que entre el lunes 31 y hasta el 11 de junio lo que “estará vigente es una vuelta a la normativa anterior, el sistema de fases tal como lo conocemos”, tal como estableció el último DNU decretado por el Gobierno nacional.

En ese marco, graficó que los 121 municipios que se encuentran en fase 2, por ser los de mayor riesgo sanitario y epidemiológico, continuarán a partir del lunes próximo con “clases por medios remotos”.

Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la vuelta a las clases presenciales de los alumnos de los niveles inicial, primaria y de los dos primeros años del secundario desde el lunes próximo y aseguró que “la evidencia muestra que el nivel de contagios en las escuelas es más bajo que en el resto de la Ciudad”.

En ese sentido, adelantó, durante una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo, que desde el lunes 31 se retomará el esquema dentro del sistema educativo que estaba vigente antes del inicio del período de aislamiento estricto, aunque tendrá algunos cambios en el nivel medio.

El anuncio de la administración porteña, en tanto, incluyó la ratificación de la reposición de las medidas que regían hasta la semana pasada, antes de la entrada en vigencia del último DNU presidencial, entre las cuales figura que la circulación general estará restringida entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.

Además, los bares y restaurantes podrán atender en espacios al aire libre en mesas de hasta cuatro personas o grupo familiar hasta las 19, mientras que luego de ese horario estarán habilitados a trabajar con delivery o con el sistema de “retiro en el local”. Según el anuncio, volverán a funcionar la industria y la construcción y estarán permitidos los deportes de hasta 10 personas sin contacto al aire libre, al igual que las ceremonias religiosas; mientras que las actividades profesionales de contadores y escribanos, por ejemplo, deberán continuar bajo la modalidad remota.

Santa Fe

Decidió suspender por una semana más el dictado de clases presenciales en la provincia “ante el agravamiento de los indicadores sanitarios” de la pandemia y como una “contribución a la restricción de circulación de personas”, informó este sábado el Ministerio de Educación local. A través de una circular enviada a los establecimientos educativos de la provincia, la cartera provincial notificó que desde el lunes 31 de mayo al 4 de junio “permanecerán suspendidas todas las actividades presenciales en el ámbito escolar”.

Córdoba

Las clases en Córdoba se reiniciarán a partir del lunes en forma parcial en todo el territorio provincial, con el formato de presencialidad alternada, a excepción del nivel secundario en poblaciones de más de 30 mil habitantes y sus áreas de influencia, informó el gobierno provincial.

A partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se vuelve a las restricciones anteriores; con excepción del fin de semana del 5 y 6 de junio en el que se volverá a un aislamiento estricto. En el marco de las nueva disposiciones entre el 31 de mayo y 11 de junio inclusive, se reanudarán las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19, en tanto solo podrán circular fuera de ese horario las personas esenciales, mediante la habilitación de la aplicación Cuidar.

Las reuniones familiares estarán permitidas hasta 8 personas durante el horario de libre circulación, mientras que las reuniones sociales se mantendrán suspendidas, tanto en ambientes públicos como privados. Las actividades religiosas están habilitadas con reducción de aforo en un 30%; las actividades turísticas, salones y eventos continuarán inhabilitadas.

Las prácticas deportivas y recreativas se habilitarán hasta 12 personas en ambientes cerrados y continuarán suspendidas las competencias de cualquier tipo; federadas, amateurs o exhibiciones, excepto las reguladas a nivel nacional.

Chubut

El Gobierno de Chubut definió que no habrá clases presenciales durante la próxima semana en los establecimientos educativos de la provincia ubicados en los grandes centros urbanos, tanto los públicos como los privados. Solamente podrán dictar clases de forma presencial en las escuelas rurales o de localidades chicas. Además, se decidió suspender la presencialidad en la administración pública. Las medidas rigen hasta el 6 de junio.

Por otro lado, la resolución de los ministerios de Gobierno y de Salud suspende las actividades deportivas grupales y de contacto y la actividad presencial en la administración pública provincial hasta el día 6 de junio inclusive.

Salta

Fuentes gubernamentales informaron este sábado que, en función a lo establecido por el DNU, los departamentos en alto riesgo epidemiológico cumplirán con el aislamiento hasta el domingo 30 de mayo. En tanto, a partir del lunes 31, regirán en toda la provincia las mismas medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), que ya se venían cumpliendo en los departamentos de mediano y bajo riesgo, unificándose en todo el territorio salteño.

Las medidas que regirán desde el 31 de mayo al 11 de junio en toda la provincia, excepto los días 5 y 6 de junio en zonas de alto riesgo epidemiológico, son la circulación restringida entre las 23 y las 6; el funcionamiento de todas las actividades hasta las 22; y los centros comerciales, galerías y supermercados funcionarán según la terminación del DNI.

Además, el domingo se suspenderán las actividades comerciales, y las gastronómicas serán solo por modalidad delivery; los salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, quedarán suspendidos; se permitirá la realización de ceremonias religiosas de todos los credos, con el cumplimiento de los protocolos; y se regresará a la presencialidad en las escuelas.

A la vez, el sector público retornará a la absoluta presencialidad mediante turnos y burbujas; los deportes en lugares cerrados, hasta 10 personas, y continuará prohibida la apertura de buffet, la realización de “tercer tiempo” y la presencia de público.

Asimismo, los casinos y bingos quedarán suspendidos; cada municipio deberá controlar la realización de ferias barriales, pudiendo suspenderlas; y no se requerirá permiso de circulación, entre otras medidas.

Catamarca: La provincia anunció la extensión hasta el 30 de junio de los requisitos de ingreso al territorio. Además, el decreto dispone que el Ministerio de Salud podrá requerir a quienes permanezcan más de 5 días en la provincia, la realización de un nuevo análisis de testeo rápido, a los fines de realizar una vigilancia activa de los mismos. A su vez, se espera que el Poder Ejecutivo extienda el confinamiento estricto, dado que la curva de contagios no baja hasta el momento. Trascendió que se habilitarán algunas actividades como la obra privada.

Chaco

El gobernador, Jorge Capitanich, confirmó ante el contexto sanitario actual se extienden las medidas de restricciones a la circulación hasta el 9 de junio. De igual manera, señaló que “vamos a flexibilizar a partir del día 29 de mayo al sector gastronómico para que puedan habilitar mesas en espacios abiertos, veredas, patios y terrazas”

Corrientes

Medios locales aseguran que las restricciones se mantendrán, al menos, una semana más, aunque no hay comunicados oficiales. El gobernador, Gustavo Valdés, adelantó el último miércoles que seguiría con las medidas en caso de no bajar los contagios de coronavirus. “Analizamos todas las alternativas. Todas. Tenemos que bajar la movilidad. Hay mucha gente joven que usa el barbijo mal y se enojan cuando les decís algo”, dijo.

La Pampa

En La Pampa, no habrá clases presenciales la semana que viene. La circulación estará restringida entre las 18 y las 6, excepto para esenciales, tal como ocurre en la actualidad. Seguirán suspendidas las actividades de permanencia y reuniones sociales en domicilios particulares y espacios públicos, también los deportes en lugares cerrados y las prácticas grupales al aire libre. Se suspende todo tipo de actividad cultural, turística, recreativa y religiosa. Los comercios y locales gastronómicos podrán abrir entre las 18 y las 6 de la mañana, mientras que la modalidad de reparto podrá realizarse hasta las 23 horas.

Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez adelantó que funcionarán las medidas que ya estaban dispuestas antes del 21 de mayo. Los comercios no esenciales podrán volver a abrir sus puertas; vuelven las canchas de fútbol 5 y los gimnasios; no se puede circular desde las 23.30 hasta las 5.30. Seguirá suspendida la realización de reuniones familiares y sociales en domicilios particulares y en espacios públicos.

Neuquén

Los trabajadores no esenciales podrán trabajar entre entre las 6 y las 18 horas. Podrán solo circular después de las 18 solo los esenciales y con autorización. Los comercios, deberán respetar los aforos del 30 por ciento de ocupación. Los locales gastronómicos estarán habilitados entre las 6 y las 18. después podrán continuar con las modalidades Take Away y Deliverys hasta las 23. Las actividades deportivas, culturales y religiosas continuarán suspendidas. La educación seguirá ejecutándose de forma virtual y las reuniones sociales en espacio público y en casas particulares seguirán suspendidas. Los gimnasios funcionarán sin actividades deportivas grupales y con aforos del 30 por ciento.

Río Negro

Las clases se retomarán en Río Negro, con esquemas regionales por su situación epidemiológica. En principio, por otra semana, gran parte de Río Negro seguiría con las actuales restricciones. Ya resuelto para la mayoría del Alto Valle, del Valle Medio y Atlántico, salvo pequeñas localidades. Por ejemplo, Conesa y Guardia Mitre, con la restitución del dictado de alternancia o, en algunas, hasta totalmente presencial.

San Juan

El Gobierno de San Juan informó que a partir del próximo lunes 31 de mayo y hasta el 11 de junio de 2021 se disponen nuevas medidas con el fin de continuar reforzando la lucha contra la pandemia de COVID-19. Se dispone la restricción para circular en todo el territorio de la Provincia en horario de 00:00 a 06:00 horas, se suspenden las actividades presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, el transporte público se encuentra habilitado sólo para pasajeros sentados, y con ventanillas abiertas favoreciendo la circulación cruzada y los comercios y shoppings funcionarán de 9 a 20. Los comercios gastronómicos, funcionarán de 7 a 23 con una ocupación del 30%. Siguen suspendidas las reuniones sociales.

San Luis

La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, informó que este 31 de mayo se pondrá en vigencia nuevamente las medidas establecidas por el Comité de Crisis, anteriores al Decreto Nacional 334/2021, que estableció el confinamiento por 9 días. Según aclaró, se puede circular desde las 6:00 hasta las 20:00, las actividades comerciales y de servicios están autorizadas de 6:00 a 19:00 y el dictado de clases continuará en modalidad virtual hasta el lunes 7 de junio.

Santa Cruz

La provincia retomará las medidas por localidad según su nivel de riesgo. En las localidad de alto riesgo, el funcionamiento de las actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios será hasta las 23:00 horas y deberá cumplimentar estrictamente los protocolos sanitarios aprobados por la autoridad sanitaria provincial, con un aforo de hasta el treinta por ciento (30%) según la capacidad del lugar. Se restringe de manera estricta la circulación de personas entre la 01:00 a las 07:00 horas, con excepción de aquellos trabajadores afectados a actividades y servicios esenciales y/o personas autorizadas. Las actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados deberán respetar un aforo de hasta el treinta por ciento de su capacidad. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte donde participen más de diez personas; y se recomienda a la ciudadanía suspender la realización de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares.

Tierra del Fuego

Los comercios podrán extender el horario hasta las 20 horas, desde este sábado 29 de mayo. En ese sentido, se confirmó que se extiende el horario de los repartidores y delivery hasta las 23 horas. De esta manera la circulación dentro de las ciudades será hasta las 20 horas. Precisaron que desde el lunes 31 de mayo las últimas medidas dispuestas vigentes -en esta semana en curso- dejarán de tener vigencia.

Tucumán

En Tucumán, se determinó la continuidad de la educación virtual en la provincia durante la próxima semana. Los rubros considerados “no esenciales” por la normativa vigente volverán a abrir sus puertas de manera normal. Por otro lado, está previsto que se mantenga el régimen de atención que venía funcionando para el comercio (lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 9 a 15). Los bares y restaurantes volverán a atender a clientes dentro de las instalaciones, respetando el límite de aforo de hasta el 30%. Continuarán suspendidas las actividades deportivas recreativas en espacios cerrados, y volverían a estar permitidas las que se desarrollan al aire libre. Se mantendrá la prohibición para encuentros sociales en domicilios particulares y volverán a habilitar el paso para el tránsito interjurisdiccional, aseguraron medios locales.

La Rioja

A partir del lunes 31, la provincia vuelve al decreto anterior a las restricciones impuestas por el DNU. Según adelantó el Asesor General Miguel Zarate, continuarán las medidas que estaban vigentes hasta el 20 de mayo, la actividad comercial estará habilitada con la modalidad que tenía y la circulación estará prohibida entre las 23 y las 6.

Entre Ríos

Se aguardan las definiciones del gobierno provincial sobre qué decisión se tomará a partir del próximo lunes, teniendo en cuenta también que la situación en el departamento Paraná, se agravó. La provincia sumó un total de 84.173 casos de coronavirus este sábado al reportarse 1476 positivos en los 17 departamentos.

Formosa

Desde el gobierno de Gildo Insfrán, el cual acató el DNU que regirá hasta este lunes, aún no manifestaron cambios en las medidas de restricción. Se espera que la provincia vuelva al estado de situación previo a las implementaciones nacionales.

Misiones

Si bien no hay comunicado provincial, algunas ciudades ya decidieron flexibilizar las medidas impuestas por el DNU. Los comercios allí podrán funcionar de 6 a 21 de lunes a sábados, y los domingos y feriados de 6 a 13. Para los comercios de proximidad del rubro alimenticio el horario será de lunes a domingos de 6 a 22. El sector gastronómico podrá abrir hasta la 1, con limitación del 50% de la capacidad permitida según superficie del local. El resto de las actividades estará permitida pero con capacidad reducida.

Jujuy

Aunque las autoridades provinciales no se manifestaron al respecto, se espera que parte de las restricciones se extiendan, ya que el territorio tuvo un incremento de casos en las últimas 72 horas. La provincia de Jujuy lleva acumulado 27.889 casos y esto la ubica en cuarta posición dentro de las provincias que más casos han sumado desde el inicio de la pandemia.

Santiago del Estero

A partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se repone el esquema anterior, con actividades diferenciadas según el semáforo epidemiológico en todo el país. En las zonas de riesgo, se mantiene la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares, así como las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. También la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23hs y se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día.