Complejo de dos pisos Inauguraron el primer Centro Integral Oncológico de Tierra del Fuego

Este jueves, a las 8 de la mañana, el equipo directivo y médico Centro Integral Oncológico –CION- dejaron inauguradas las flamantes instalaciones –un complejo de dos pisos- ubicado en Espora y San Martín.

El sencillo evento estuvo encabezado por el Dr. Marvin Mizrahi y por la Comisión Directiva de ASOEM, encabezado por su Secretario General Gustavo Morales.

“Hemos tenido la posibilidad de trabajar con mucha gente de acá, gente capaz que se dedica a la oncología y especialmente a la atención integral de esta patología y hemos logrado abrir el primer centro en la provincia de Tierra del Fuego y la verdad es que estamos muy contentos”, confió el médico oncólogo.

Explicó el Dr. Mizrahi que “vamos a estar trabajando de manera integral con el paciente ya que contamos con un lugar especializado para esta atención; hemos tenido la posibilidad de reunir a los profesionales que se dedican a esto y con mucha buena predisposición”.

Auguró que “de a poco vamos a ir creciendo y cubrir una falencia que había en la provincia”.

Justamente Tierra del Fuego es la provincia con mayor incidencia de cáncer en el país y por primera vez se conforma un equipo multidisciplinario que va a acompañar a las familias fueguinas que transitan este flagelo.

Consultado sobre el espacio físico y las prestaciones que brindará este complejo a partir de este mismo jueves, el Dr. Marvin Mizrahi contó que “estará totalmente abierto a la comunidad; tenemos un espacio de dos pisos con cuatro consultorios, pero lo más importante es que tenemos un equipo enorme trabajando con nosotros. Asimismo, contamos con un centro de tratamiento que llamamos Hospital de Día con un espacio amplio y cómodo para que la gente pueda hacerse los tratamientos y de manera segura ya que tenemos Cadena de Flujo certificada que es donde se prepara la medicación para que no haya riesgo de que ni se contamine la muestra -lo cual podría perjudicar el funcionamiento de la medicación- ni para perjudicar a la gente que trabaja preparando esta medicación porque son medicaciones que tienen riesgos sino las utilizamos bien”.

Es completo el abanico de atención de este centro médico especializado en oncología, ya que está dedicado a la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente oncológico.

Telemedicina

El Dr. Mizrahi agregó: “tenemos también un auditorio muy amplio donde podremos hacer reuniones, discutir los casos; asimismo, sala de videoconsultas donde podremos discutir los casos más complejos con contactos en Buenos Aires, así que estamos muy contentos porque el recurso físico es muy bueno y muy completo para nosotros”.

El recurso más importante es el humano

El responsable de CION mencionó a algunos de los profesionales que lo acompañan. “Tenemos una psicóloga que es la Dra. Victoria Krupp quien va a estar trabajando tanto con el paciente como con la familia y con el equipo médico, lo que es muy importante ya que en CION centramos nuestro esfuerzo tanto en el paciente como en su familia, entendiendo a la enfermedad como un todo que afecta la salud biopsico-social del paciente, su familia y su entorno en general”.

Asimismo, “está con nosotros la Dra. Fanny Urquizo Cereceda va a estar trabajando en lo que es prevención; en Oncología la tenemos a la Dra. Marina Allen; a la Dra. Laura Echeverría en Hematología; a la Dra. Ruth Haggen en Cardiología; tenemos a Dávila en Nutrición, a Juan Silvente en la parte de Dolor; la Dra. Fátima Speche va a estar en lo que es Neumonología; es decir, tenemos todas las especialidades para tratar al paciente de manera integral, estamos todos en un mismo lugar porque como centro integral contamos con un grupo de profesionales dedicados a cada aspecto médico, psicológico y social del paciente, su familia y su entorno, trabajando de manera multi e interdisciplinaria en todas las áreas”.

Agregó que “el paciente no va a estar dando vueltas, sino que todos se atienden en la misma institución y somos equipo que vamos a discutir juntos los casos para tomar las decisiones porque no son decisiones simples”.

El oncólogo agradeció a la ASOEM porque el Sindicato Municipal “siempre me ha acompañado y ha acompañado a los oncólogos; Gustavo (Morales) y toda su gente siempre han estado muy interesados en lo que es prevención del cáncer, en poner su granito de arena desde su lugar y eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros necesitamos ese espacio y esa contención. Como médico itinerante vengo desde hace casi dos años a Tierra del Fuego y desde el comienzo recibí la consideración y el acompañamiento de ASOEM hasta el día de hoy y creo que vamos a seguir trabajando juntos, lo que es muy importante porque cada uno desde su lugar, tiene que poner y apoyar para la comunidad toda. Por suerte, hemos tenido el apoyo de muchos sectores y de ASOEM especialmente”.

Finalmente, el Dr. Marvin Mizrahi fue consultado si ha tenido el apoyo oficial de estamentos estatales y si va a trabajar con obras sociales, a lo que respondió: “Este centro acaba de abrir; estamos en tratativas con muchas obras sociales y todas quieren trabajar con nosotros. No tenemos contacto ninguna autoridad oficial o gubernamental y si bien somos un centro privado, estamos abiertos a hablar con todos los que quieran porque estamos para ayudar a la comunidad”, cerró.

Un oncólogo con gran compromiso social

En tanto el titular de ASOEM Gustavo Morales, elogió la calidad humana del Dr. Marvin Mizrahi y le expresó su agradecimiento. “Estamos muy agradecidos con Marvin de que él pueda abrir un centro oncológico en Río Grande, el primero en la Provincia y el más austral del mundo en el cual se podrán hacer seguimientos, evacuar consultas, hacer tratamientos y abordar esta patología en forma integral con un excelente cuerpo de profesionales y con Telemedicina también para los casos muy complejos”.

Compartió que “este agradecimiento que tenemos los municipales con él fue porque nos acompañó en las campañas ‘Te toca cuidarte’ que impulsamos desde ASOEM para la detección precoz del cáncer de mama y evacuó todas las consultas que le hicieron las vecinas y los vecinos sobre este tipo de tumor”.

Agregó Gustavo Morales que “sin dudas vamos a seguir trabajando en conjunto, nosotros con las campañas de prevención y él desde la medicina para que los pacientes puedan sobrellevar esta enfermedad maldita”.

Asimismo, el dirigente gremial recordó que “ASOEM tiene en proyección consultorios en nuestra sede. Siempre sostuve que un municipio saludable es aquel que tiene gente saludable, cuidada y por eso empezamos a trabajar con los empleados municipales para una mejor calidad de vida y estas campañas son un granito de arena. Vendrán después seguramente los consultorios -que ojalá sea pronto- y trabajar en conjunto, nosotros con los consultorios y el Dr. Marvin Mizrahi desde su Centro Integral Oncológico”, concluyó.

Gentileza: Ramon Taborda Strusiat.