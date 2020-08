Zetta, cómo es el auto eléctrico más barato del mundo

© clarin.com Zetta, el auto eléctrico más barato del mundo costará 6.126 dólares

Si bien es la noticia más trascendente de las últimas horas, Rusia también se anotó primero en la lista conformada por los autos eléctricos más económicos del mundo.

El Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset), desarrollado por la start up Russian Engineering and Manufacturing СCompany (REMC), cuesta 6.126 dólares y su versión definitiva estará lista a fines de 2020, aunque aún debe ser homologado.

De cumplir con el precio anunciado, el Zetta se convertirá en el automóvil eléctrico más económico en llegar al mercado, con un precio inferior a otras propuestas low cost de cero emisiones entre las que se encuentran la empresa argentina Volt Motors y su auto de 12.000 dólares.

El Zetta tiene unas dimensiones similares a las de un smart EQ fortwo (es 30 centímetros más corto): 3,03 metros de largo; 1,27 m. de ancho y 1,60 m. de alto.

Cuenta con cuatro motores eléctricos, una en cada rueda, que poseen una potencia individual de 20 kW (equivalentes a 27 caballos de fuerza) y de 80 kW (107 caballos) de manera conjunta, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h.

El Zetta mide 3 metros de largo. Tendrá una autonomía de 200 kilómetros.

Los motores se alimentan de una batería de 10 kWh que, según la compañía rusa, permite que el vehículo consiga una autonomía de 200 kilómetros, bastante por encima de los 130 kilómetros del smart EQ fortwo, que además tiene una batería de casi el doble de capacidad (17,6 kWh). Aunque habrá que esperar a las cifras de homologación finales.

Zetta, el auto eléctrico más barato del mundo

REMC anunció que la producción anual inicial del Zetta será de 15.000 unidades, y que estará destinado a varios mercados además del ruso. Sólo resta el inicio de su fabricación, para la cual REMC ha solicitado un préstamo al gobierno ruso de 1.367.000 dólares.

Fuente:clarin.com