Urquiza habló de la falta de respuestas del programa PROGRESO “Hay condiciones que cumplir que la gente no las interpreta bien o a veces están mal expresadas

NOTA – FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO

Lugar y Fecha:

Ministerio de Producción y Ambiente:

Quien suscribe, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a efectos de solicitar un subsidio, según los datos que se detallan a continuación:

Datos del solicitante

Nombre y Apellido Razón Social CUIT Nº Teléfono de contacto Domicilio personal Domicilio comercial (si tiene) Dirección de mail Descripción de la Actividad Cantidad de personas vinculadas al emprendimiento / cantidad de asociados en caso de cooperativas, asociaciones o mutuales

Destino del subsidio

Complete solo los campos de los conceptos a financiar con el subsidio

Conceptos financiables: Descripción: Monto a solicitar: Servicios básicos y/o impuestos (Max: $ 15.000) Insumos, herramientas, capital de trabajo, servicios de terceros (Max: $ 50.000) Despacho bonificado primera exportación (Max: $ 50.000) Certificaciones, patentes, registro de productos, habilitaciones (Max: $ 70.000) Alquiler comercial (Max: $ 70.000) Salarios (Max: $ 17.000 por empleado) TOTAL a solicitar: $

A tal efecto, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

DEL SOLICITANTE:

Fotocopia frente y dorso del DNI

Constancia de CUIT

Constancia de inscripción en AREF

Documentación habilitante de la actividad que realizo

Constancia de CBU oficial con membrete del banco emisor (debe contener CUIT del titular, tipo y número de cuenta y número de CBU)

PERSONAS JURIDICAS (agregar) :

Estatuto Societario / contrato social

Acta de designación de cargos / nómina de asociados

Inscripción y certificado de situación regular ante IGJ

DEL OBJETO A FINANCIAR:

Para adquisición de bienes o servicios de terceros: Presupuestos con conceptos, montos y membrete del emisor (donde conste razón social y CUIT)

Para pago de servicios básicos o impuestos: Comprobante adeudado de mes anterior

Para pago de alquiler: Contrato de alquiler registrado

Para pago de salarios, cargas sociales y patronales: Formulario 931 del mes anterior y nómina de empleados del mes anterior.

DECLARACIÓN JURADA:

No me encuentro entre las excepciones establecidas en la normativa (para personas jurídicas aplica a cada uno de los miembros de la sociedad que posean más del 15% del capital):

– no me encuentro en proceso concursal o de quiebra,

– no soy personal de gabinete del sector público provincia, municipal o nacional, en cualquiera de sus estamentos y sus familiares de primer grado

– no soy agente del sector público provincial; municipal o nacional a jornada completa

Me comprometo a que los fondos solicitados sean utilizados pura y exclusivamente de acuerdo a lo establecido en la presente solicitud y a rendir los gastos efectuados dentro de los 60 días posteriores al pago efectivo del subsidio.

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente,

Firma: Aclaración: DNI:

Esta es la planilla de solicitud de subsidio que deben completar aquellos que quieran acceder al mismo, para la mayoria resulta incomprensible, burocratica y poco clara, ademas de extremadamente exigente, aun asi 2.800.000 personas en todo el pais falsearon esta declarcion y entre ellos 170 concejales y otros funcionarios, po rlo que deberia simplificarse y constatar por parte del BTF o Ministerio de la Produccion, in situ los datos que se solicitan.

Río Grande.- La presidente de la Legislatura, Mónica Urquiza, fue consultada por Radio Provincia sobre las quejas por la demora en el acceso a créditos y subsidios del programa PROGRESO. Según el informe presentado el viernes por el Ministerio de Producción y el Banco de Tierra del Fuego, se entregaron menos de 150 millones de los dos mil disponibles, y lo atribuyó a errores en la comunicación por un lado, y dificultades de la gente para interpretar los procedimientos.

“Yo hice llegar el informe no sólo a los integrantes de la comisión de seguimiento sino a todos los legisladores, es decir que todos tienen el informe del Ministerio de la Producción y del banco de la provincia. Cada bloque político verá si tiene necesidad de tener una reunión con la ministra o con las autoridades del banco, y los funcionarios están a disposición”, afirmó.

“Les hemos transmitido a los legisladores que ante una situación particular pueden obtener los datos y pasárselos a la ministra. El objetivo es solucionarle el problema a todos, tanto del gobierno como de los legisladores. Todos los bloques políticos están a disposición y, si hay que modificar algo de la norma, también están dispuestos. Lo que tenemos que hacer es sumar para poder construir, y estar todos a la altura de las circunstancias más allá de las diferencias políticas”, planteó.

Reunión con la cámara de turismo

Respecto del encuentro del miércoles con sectores turísticos, expuso las dificultades que presenta el rebrote de la pandemia y la necesidad de efectuar modificaciones, para ampliar los plazos de gracia.

“Ya consideraban perdida la temporada invernal pero había muchas expectativas en la temporada de verano, pensando en que agosto podía ser un mes más planificado. Ya el gobierno nacional anunció que los vuelos de cabotaje no se van a normalizar en septiembre y la situación es crítica en todo el país”, dijo.

“Se viene trabajando con todas las cámaras y desde la Dirección de Energía y de Obras Públicas se facilitaron algunas tarifas, lo que pasa es que ya no es suficiente con esto. En la ley de emergencia se planteó la prórroga de vencimientos de Ingresos Brutos, y en el momento en que sea necesario llevar a una modificación a la Legislatura se va a realizar. Ellos han planteado las retenciones que les hacen sobre facturas que vienen cobrando tarde, por servicios ya prestados, y donde ya han hecho sus aportes. Es una complicación en este momento por más que mantengan un crédito fiscal, porque no saben cuándo lo van a poder afectar”, sostuvo.

“Hay contribuyentes del sistema provincial y del convenio multilateral, donde intervienen otras jurisdicciones. La AREF está trabajando con el sistema provincial, con los contribuyentes que tienen crédito, y esto estaría encaminado. Se pidió por otro lado a las cámaras que informen cuáles son los contribuyentes que están en convenio multilateral para poder buscarles una solución en otras jurisdicciones”, indicó.

Dado que las cámaras pidieron la exención por un año del pago del adicional del 1,5%, descartó esa alternativa: “Es un fondo para salud y educación y no es el momento de otorgar una exención sobre ese fondo en particular, pero sí se van a ver distintas alternativas sobre las alícuotas de Ingresos Brutos en general. Este fondo tiene una afectación específica en áreas sensibles”, manifestó.

“Con los servicios se está trabajando, porque solicitan una reducción. Si no trabajan, hay ítems que no se facturan, como el consumo; pero depende de la característica del contribuyente se puede trabajar. El gobernador pidió que se trabaje sobre alternativas a la DPE y la DPOSS”, informó Urquiza.

“También preocupa la posibilidad de perder los beneficios de contribuyente cumplidor y desde la AREF se explicó que no pagan por no facturar, y que esto no significa ser incumplidor. Según la última normativa sancionada, se pueden tener hasta tres períodos incumplidos. Se va a seguir trabajando en esto porque la intención es no perjudicar a nadie. Tenemos que respetar estos beneficios y que el contribuyente cumplidor lo pueda seguir siendo”, expresó.

“La recaudación cayó con la pandemia, había comenzado a recuperarse un poco y ahora entramos en este temor a cerrar todo nuevamente, con lo que está pasando en Río Grande. Hay que encontrar un fino equilibrio para que el comercio se siga moviendo”, priorizó.

En cuanto al pedido de celeridad y además que exista una nueva línea a tasa cero, con más meses de gracia, como implementaron otras provincias, señaló que “las autoridades del Banco Tierra del Fuego no participaron de esta reunión y van a tener reuniones directamente con las cámaras, porque hay distintos tipos y tamaños de empresa. Estuvo presente la ministra Sonia Castiglione y se habló sobre los créditos no bancarios, los subsidios y todo el programa PROGRESO. Hay muchos reclamos, pero también la ministra ha puesto a disposición a todo su equipo y se empezó a trabajar con los distintos sectores. La semana pasada hubo una reunión con los gimnasios por zoom. Hay condiciones que cumplir que la gente no las interpreta bien o a veces están mal expresadas, y hay que reconocer cuando se cometen errores”, dijo con autocrítica.

“Lo importante es que la gente se inscriba y pueda tener contacto con el Ministerio de la Producción para poder orientar su solicitud, ya sea de crédito o de subsidio. Las cámaras van a disponer de su gente para que se capacite, para que nos ayuden a llegar a sus socios y a los que están relacionados con la actividad. Hay mucha gente a la que le cuesta estar con los papeles, ven que les piden la inscripción en AREF, en AFIP, la gente se marea y lo deja, pero estos créditos son para todos”, aseveró.

Ante los reclamos de aquellos que se inscriben pero han tenido que esperar hasta dos meses para hacerse del dinero, dijo que “hay casos particulares que yo he consultado a la ministra. En muchos casos se les pide más documentación y la gente no responde. Si se presentan los papeles como corresponde, no demora más de diez días. Seguramente habrá demora en algún caso en particular pero no son la mayoría”.

“Hay muchos casos que no responden el mail, se les insiste para que respondan y recién lo hacen cuando se avisa que si no responden en 72 horas se les da de baja la solicitud”, apuntó.

Falta de comunicación

Urquiza mencionó que el sábado se hizo una reunión con representantes de las áreas de cultura “para explicarles el alcance y cómo deben llenar los formularios. Por ahí no se comunicó bien y lo que faltó fue explicarle bien a la gente, pero toda la reglamentación del Ministerio de la Producción es clara respecto de cómo se deben completar los formularios”.

“Hace unos días tuvimos una reunión con los transportistas vinculados con el turismo, con la ministra Castiglione, y se les explicaron los préstamos que podían obtener, los subsidios, cómo canalizarlos, pero no todos tienen la facilidad para manejarse con las redes sociales. Toda la documentación se puede presentar de manera digital, porque la administración trabaja con el expediente digital”, destacó.

“Los subsidios para pagar alquileres comerciales, que son la mayoría de los que se han otorgado, con presentar el contrato de alquiler se otorgan. Luego de que lo rinden pueden acceder a otro subsidio. Seguramente nada va a ser suficiente, pero hay que tratar de acceder a la mayor cantidad de soluciones que se puedan dar. Previo al programa PROGRESO también se dieron subsidios del Ministerio de la Producción, pero hay algunos que todavía no están rendidos y no pueden acceder a un segundo subsidio”, advirtió.

Recordó que “hay subsidios para pagar alquileres, servicios, e incluso parte de los salarios, y esto se suma a los subsidios de nación que cubren un porcentaje del sueldo. La diferencia que hay que pagar por los ATP también se subsidia desde el programa PROGRESO. Los ATP han sido una gran ayuda y por eso desde el programa PROGRESO ya se consideró poder pagar la diferencia. La semana pasada el subsidio que se daba por intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano se elevó a 20 mil pesos, porque los 10 mil pesos se agotan en un abrir y cerrar de ojos”, reconoció.

“Por el INFUETUR tenemos a los guías de turismo, que tienen que sostenerse. No son empresas y esto está considerado, al igual que los choferes, por eso se ha modificado el destino y que el subsidio sea para consumos personales, porque en estos casos no necesitan comprar insumos de trabajo, ya que tampoco pueden trabajar. Tienen que sostenerse desde lo personal, pagar el alquiler, consumos personales, y ya la semana pasada la ministra firmó la resolución ampliando los subsidios a 20 mil pesos”, reiteró.

“Además en el sector de turismo tenemos los empleados que trabajan en la temporada, si bien tienen un contrato permanente. Los empresarios tienen la obligación de convocarlos y se tiene que resolver esta situación, dado que deberían comenzar su temporada en octubre. Es una situación laboral distinta de los que trabajan los doce meses del año, y cada actividad tiene su particularidad. En esto hay que ir trabajando de forma individualizada”, manifestó.

Barajó que para los créditos, ante la imposibilidad de endeudarse que han planteado varios sectores, “va a haber que otorgar más meses de gracia. En marzo podía haber una expectativa de una temporada 20/21, pero hoy se ve otra cosa distinta. Algunos tuvieron espalda y no necesitaron créditos, otros los tomaron pensando que iban a poder pagar a los seis meses cuando comenzara la temporada; pero a esta altura hay muchos que no van a poder recuperarse, no van a poder pagar la primera cuota de ese crédito. Por eso se habló sobre la posibilidad de ir incrementando lo meses de gracia hasta que puedan facturar y hacer frente a sus deudas”, adelantó.

“Además hay que recuperar todos los meses que no se trabajaron, cuando se retome la actividad, y durante un tiempo el Estado va a tener que continuar acompañando a la actividad privada”, dijo.

Tasa variable

También se le consultó sobre las medianas empresas que necesitan créditos del BTF y cuando el monto supera los 3 millones ofrecen tasa variable, no fija, siendo que con ese dinero cubren el salario de 30 empleados en un mes, contando los aportes. “Las cámaras comenzaron a reunirse con el banco la semana anterior y el presidente del INFUETUR. Acordaron empezar a ver las distintas alternativas y lo están trabajando”, aseguró.

Sobre la posibilidad de sancionar alguna herramienta legislativa, dijo que no se analiza “en lo inmediato. Lo que se acordó con la Ministra de Producción fue acelerar lo máximo posible los créditos no bancarios y los subsidios relacionados con el programa PROGRESO. Lo que se acuerde más adelante con respecto a Ingresos Brutos tendrá que pasar por la Legislatura, porque no está dentro de las atribuciones que tiene la AREF”, aclaró por último.

