MODALIDAD DE ATENCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO MUNICIPAL PARA ESTE FIN DE SEMANA

El Intendente estableció una metodología de atención específica para este fin de semana en los Centros Municipales de Salud, en virtud de la cuarentena estricta que rige en la ciudad.

De esta forma, en articulación con los CAPS provinciales, se determinó que este sábado los Centros Municipales de Salud permanecerán cerrados, abriendo sus puertas el día domingo 9 de agosto los Centros de Salud N° 1 (Luisa Rosso 779 – Chacra II); N° 2 (Taparello 389 – Chacra XIII) y N° 3 (El Alambrador 212 – Margen Sur), los tres en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

Cabe resaltar que el domingo la atención será a demanda, tanto para adultos como pediátrica. Para acceder a la asistencia en los Centros de Salud, los vecinos y vecinas deberán comunicarse previamente a los números telefónicos: Centro Municipal de Salud N° 1 (436239); Centro Municipal de Salud N° 2 (504838); Centro Municipal de Salud N° 3 (436254); o bien llamar al Call Center al 0800-999-1495

Asimismo, se recuerda que el sistema de salud municipal de lunes a viernes prestará atención médica pediátrica en niños con síntomas no respiratorios, como así también se realizarán controles de Recién Nacido hasta los 2 meses.

Se atenderán a adultos, siempre y cuando no presenten sintomatología respiratoria, y se mantendrá el seguimiento médico a quienes padezcan enfermedades crónicas como Diabetes, Hipertensión u otras.

El servicio de Cardiología efectuará controles cardiológicos en pacientes crónicos, como así también ECG y ecocardiogramas.

En cuanto a la atención ginecológica y obstétrica, se brindarán turnos para controles de embarazo y urgencias ginecológicas y además se realizarán ecografías generales con turnos previos.

El servicio de vacunación para adultos y niños no se verá interrumpido. Para acceder a la asistencia, los interesados deberán comunicarse previamente a las líneas telefónicas mencionadas.

Asimismo, permanecerá vigente la teleasistencia en cuanto a Salud Mental y Adicciones, de lunes a viernes, a través del teléfono 2964 – 562836, de 10 a 18 horas. Además, se mantendrán guardias odontológicas ante demandas espontáneas de urgencia, para lo cual deberán comunicarse al 2964 15650466.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad sólo asistir a los centros de salud si es de suma necesidad o bien, si padece enfermedades crónicas que requieran evaluación médica.

En tanto que, se solicita a las personas con síntomas respiratorios o bien, compatibles con COVID-19 (a saber: fiebre igual o mayor a 37,5°, tos seca, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida de gusto, dolor muscular severo, cefalea intensa, o bien que hayan mantenido contacto estrecho con algún caso positivo o sospechoso de coronavirus) canalizar las consultas a la línea 107 o bien, al Nosocomio Local.