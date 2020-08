MELELLA: “SE HA LOGRADO ENTENDER QUE LA SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR ES UN TEMA QUE NOS INCUMBE A TODOS LOS ARGENTINOS”

La Cámara de Diputados convirtió en ley los proyectos propulsados por el Ejecutivo Nacional, uno de los cuales establece la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina; y el que materializa la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, ambos con la propuesta clara de afianzar la soberanía argentina sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, islas y sus espacios marítimos correspondientes.

El Gobernador Gustavo Melella, mostró su beneplácito ante la aprobación de sendas leyes, ya que “la de demarcación de nuestra plataforma continental nos ayudará a consolidar los derechos soberanos sobre los recursos del lecho y el subsuelo, lo cual cuenta con la aprobación de las Naciones Unidas, reconociendo el trabajo que nuestro país viene realizando hace más de dos décadas a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental”.

Vale recordar que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009; confirmando que la plataforma continental del país ahora tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados más, agregándolos a los 4.500.000 kilómetros cuadrados que ya tenía el país.

“Es de una inmensa trascendencia la construcción de políticas de Estado, las cuales se deben sostener en el tiempo y no deben modificarse bajo ninguna circunstancia, ni por cambio de inclinación política de ningún gobierno, por eso sostenemos la importancia de que se establezcan como políticas con un rumbo cierto y definido, porque también tiene su importancia desde lo económico, con una implicancia de la cual no tomamos cabal conciencia”, destacó Melella.

A su vez también volvió a resaltar la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito de la Presidencia de la Nación, “es por demás importante la pluralidad de este organismo”, al recordar que estará conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, un diputado y un senador designados por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en cada una de las cámaras, dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia, un representante de los ex combatientes de Malvinas, y del propio Gobernador de nuestra provincia, quien volvió a manifestar que “esto nos indica, y me complace que así sea, la apertura que se ha logrado en entender que la soberanía en el Atlántico Sur es un tema que nos incumbe a todos los argentinos, la causa Malvinas, de las demás islas del archipiélago y sus espacios marítimos correspondientes así lo exige, porque estamos frente al cumplimiento de un mandato constitucional, que no es otro que la defensa de nuestro propio territorio, el que por derecho nos corresponde”.