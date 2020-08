MARTIN PEREZ DEFINIÓ LA ATENCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO MUNICIPAL DURANTE LA CUARENTENA

El intendente Martín Perez definió la metodología de atención en el sistema de salud municipal, a implementar desde el día de la fecha y hasta el próximo lunes 10 de agosto, en virtud de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Río Grande, y a los efectos de extremar las precauciones por la situación epidemiológica que se atraviesa y reforzar el sistema de salud de la ciudad.

Los Centros Municipales de Salud N° 1, 2 y 3 permanecerán abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 16 horas. En tanto que reabrirán sus puertas el día domingo en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Dichos centros se encuentran ubicados en Luisa Rosso 779 (Chacra II), Hermana Taparello 389 (Chacra XIII) y El Alambrador 212 (Margen Sur), respectivamente.

En tanto que, el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita permanecerá cerrado.

Para acceder a la asistencia en los Centros de Salud, los vecinos y vecinas deberán comunicarse previamente a los siguientes contactos: 436239 (CSM 1), 504838 (CSM 2), 436254 (CMS 3) o bien, al call center 0800-999-1495.

Se prestará atención médica pediátrica en niños con síntomas no respiratorios, como así también se realizarán controles de Recién Nacido hasta los 2 meses.

Se atenderán a adultos, siempre y cuando no presenten sintomatología respiratoria, y se mantendrá el seguimiento médico a quienes padezcan enfermedades crónicas como Diabetes, Hipertensión u otras.

El servicio de Cardiología efectuará controles cardiológicos en pacientes crónicos, como así también ECG y ecocardiogramas.

En cuanto a la atención ginecológica y obstétrica, se brindarán turnos para controles de embarazo y urgencias ginecológicas y además se realizarán ecografías generales con turnos previos.

El servicio de vacunación para adultos y niños no se verá interrumpido. Para acceder a la asistencia, los interesados deberán comunicarse previamente a las líneas telefónicas mencionadas.

Asimismo, permanecerá vigente la teleasistencia en cuanto a Salud Mental y Adicciones, de lunes a viernes, a través del teléfono 2964 – 562836, de 10 a 18 horas. Además, se mantendrán guardias odontológicas ante demandas espontáneas de urgencia, para lo cual deberán comunicarse al 2964 15650466.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad sólo asistir a los centros de salud si es de suma necesidad o bien, si padece enfermedades crónicas que requieran evaluación médica.

En tanto que, se solicita a las personas con síntomas respiratorios o bien, compatibles con COVID-19 (a saber: fiebre igual o mayor a 37,5°, tos seca, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida de gusto, dolor muscular severo, cefalea intensa, o bien que hayan mantenido contacto estrecho con algún caso positivo o sospechoso de coronavirus) canalizar las consultas a la línea 107 o bien, al Nosocomio Local.