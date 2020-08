Manifestación opositora en la Quinta de Olivos y el Obelisco

Convocados por el rechazo hacia las medidas del oficialismo, cientos de argentinos se manifestaron hoy en distintos puntos del país.

Acompañados y alentados por algunos políticos como Patricia Bullrich y Fernando Iglesias, los manifestantes se reunieron, violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Si bien ocurrieron juntadas en todas las provincias del país, el Obelisco y la Quinta de Olivos fueron los lugares más concurridos. Mirá las fotos.

“No a la modificación de la Corta Suprema; No a la Ley de Moratoria Impositiva; No se puede avalar con una ley del Congreso semejante estafa; No se puede avalar con una ley avalar el robo y la corrupción”, piden frente a la Quinta de Olivos.

Foto: Noticias Argentinas.

Bocinazos y banderas en el Obelisco. Foto: Noticias Argentinas.

Algunas caras sin barbijos. Foto: Noticias Argentinas.