GOBIERNO ACOMPAÑARÁ A GIMNASIOS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO MEDIANTE EL PROGRAMA PROGRESO

La reunión será virtual, mediante la plataforma Zoom este miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas. Los interesados en participar deberán enviar un mensaje vía WhatsApp al 2964-567900 enviando nombre, apellido y razón social a la que representa.

El programa PROG.R.E.SO. incluye la capitalización del BTF para el otorgamiento de créditos especiales en el contexto de la pandemia, el direccionamiento de fondos al Ministerio de Producción y Ambiente para el acompañamiento a través de subsidios y créditos no bancarios a sectores que no pueden ingresar al sistema financiero formal, medidas fiscales como la exención del pago de impuesto de sellos a los créditos entregados por estas vías y la extensión de la moratoria y facilidades de pago para los contribuyentes de la provincia, además de un plan de obra pública orientado a obras de infraestructura sanitaria de alto impacto social y económico en las tres ciudades de la provincia.

El principal referente de la cartera deportiva, Carlos Turdó comentó que “debido a la situación crítica que atraviesa el rubro comercial y económico de nuestra provincia, no están ajenos a ello los gimnasios privados, ni los centros de actividad física, ni las instituciones deportivas que poseen gimnasios propios, por lo que el gobernador Gustavo Melella nos ha pedido que también ayudemos a este sector. Atendiendo a esta directiva, nos reunimos con el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, para poder otorgar este beneficio del plan PROGRESO a estas instituciones”.

Asimismo, el secretario de deportes indicó “La idea es mantener una reunión informativa en la cual esperamos mucha concurrencia, dada la gran necesidad que nos han manifestado. Esperamos que este beneficio sea una herramienta importante para afrontar este difícil momento. Sabemos que no es la solución total del problema, pero creemos que será una ayuda significativa para paliar la situación de la mejor manera”.