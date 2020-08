Crónica de los que no cumplen el aislamiento obligatorio en Rio Grande.

Mucha gente no usa barbijo, en los locales donde está aclarado en la puerta cual es la cantidad de personas que pueden permanecer en el interior, la gente ingresa, aunque esté completo el cupo.

En los supermercados se han constatado colas de hasta 200 personas, el colmo una camioneta de la municipalidad cuyo conductor iba sin barbijo y pretendió que le despacharan combustible sin el mismo a lo que el empleado se negó hasta que debió colocárselo.

En las fábricas no se cumplió con los protocolos, y debieron cerrar, la gente salía en grupos a fumar o se reunían en los baños, o en los cambios de turno los que entraban con los que salían lo hacían por el mismo lugar.

Un policía se escapó del asilamiento, un joven organizó una fiesta y contagio a 18 personas, gente que publicó fotos de asados en Tolhuín durante el último fin de semana extra largo, terminó con covid-19 y para el día del amigo nadie respeto el tope de 10 personas, después se extendió a 20 y nadie lo respeto. Muchos de los repatriados se escaparon del aislamiento, otros no quisieron ir a un hotel cuando aún lo pagaba el estado, hicieron berrinches dentro de las combis en los que eran trasladados como si fueran alumnos de escuela inicial, negándose a bajar en los hoteles asignados.

Cuando se dispuso que el gobierno no pagaría mas los hoteles desaparecieron los pedidos de regreso a la provincia, es todo muy poco serio e irresponsable.

La gente no mantiene la distancia de un metro y medio en ningún lugar, sea el comercio que sea. Hay comercios que deben cerrar con llave para que la gente no ingrese, aunque este completo el cupo.

En una farmacia de chacra al menos dos personas solicitaron medicamentos para el coronavirus porque nunca les dieron respuesta en el 107, eso podría implicar que hay asintomáticos o sintomáticos que están circulando por la ciudad.

En el Bando de Tierra del Fuego esta aclarado que deben asistir al mismo con previo pedido de turno, bueno ayer varias personas, pacientes de riesgo con más de 60 años, concurrieron sin turno y en horario habitual, e ingresaron aduciendo eso, su edad.

La gente no entiende que es la circulación comunitaria, este medio lo aclaro en dos oportunidades y significa que no le dan importancia, aunque el virus este en el aire y circule libremente.

Los turnos médicos tampoco se respetan, deben ser pedidos online, pero la gente va a los centros de salud, particularmente los adultos mayores que tienen dificultad a la hora de acceder a redes sociales.

En estos lugares y a pesar de estar frente al empleado de mesa de entrada, se los envía a su casa a pedir turno, por ejemplo, por WhatsApp o páginas web que generalmente están colapsadas, si a eso le sumamos el mal servicio de internet, el circulo está completo.

Persona que salen en taxi, no se controla el DNI, ni la desinfección de unidades, tampoco los autos donde van dos personas, son habituales los posteos en Facebook y otras redes de, fiestas electrónicas, asados, reuniones familiares, y salidas de todo tipo en medio de un aislamiento social, preventivo y obligatorio, por todas estas razones lo mejor es quedarse en sus casas, el virus, insistimos una vez más, está en circulación comunitaria, por eso no se sabe quién puede contagiarse y quien no, porque no hay un paciente determinado como portador del mismo.

Finalmente, no sería extraño que de continuar esta cadena de incumplimientos la cuarentena se siga extendiendo por tiempo indeterminado con todo lo que ello implica.