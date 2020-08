COVID-19: Total de casos en Río Grande 754, ayer 49 positivos, Ushuaia 3, Tolhuin 1.

Barrios manifestó que “tuvimos ayer un total de 52 nuevos casos positivos en la provincia, de los cuales corresponden 49 a la ciudad de Río Grande y 3 a Ushuaia. En Tolhuin no se detectó ningún caso nuevo. Respecto de los casos sospechosos, a la fecha el total en la provincia es 162, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 4, 151 a Río Grande y 7 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos acumulados en la provincia de Tierra del Fuego desde el comienzo de la pandemia es de 960 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 205, en Río Grande 754 y en la ciudad de Tolhuin 1”, informó el funcionario y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 2750”.

Con respecto a la información hospitalaria, Barrios dijo que “no tenemos pacientes internados en la ciudad de Ushuaia y 1 caso fallecido. En el Hospital Regional Río Grande tenemos un total de 24 pacientes en sala general y 11 pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, de los cuales 10 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hasta la fecha tenemos 5 pacientes fallecidos”.

Por su parte, el Licenciado Pérez, reiteró las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus. En este sentido, subrayó la importancia de “lavarse frecuentemente las manos, estornudar siempre en el pliegue del codo, no tocarse la cara con las manos, ventilar frecuentemente los ambientes, desinfectar las superficies y los objetos de uso personal, no compartir mate o utensillos y respetar el distanciamiento social de 2 metros”.

“Les recordamos también que ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos, pérdida de gusto u olfato, dificultad para respirar, vómitos o diarrea hay que llamar al 107”, subrayó.