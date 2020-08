CONVOCAN A EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON CELIAQUÍA

Lo que nadie planificó: La pos pandemia.

Lun 20/07/2020.- No es extraño que en este país no se haya planificado nada a futuro, no hay plan, hay metas, que en lenguaje económico podría traducirse como buenos deseos y nada más. El peligro de la improvisación, Argentina se hunde en la pobreza la realidad del Desempleo. El aumento permanente de impuestos, el castigo al que produce.