Alarma en la industria Cierran fábricas de electrónicos en Tierra del Fuego por rebrote de coronavirus

En lo que va de julio ya se registraron más de 500 casos y hasta ayer, más de la mitad de los testeos diarios daban positivo. “Estamos viviendo una situación difícil en la ciudad de Río Grande a raíz de un nuevo pico de contagios”, dijo el jueves pasado el gobernador de la provincia, Gustavo Melella. Así justificó el aislamiento obligatorio en esa localidad, la más poblada de la isla y que alberga a Mirgor, Brighstart, BGH, Radio Victoria y Philips, entre otras. La medida no alcanza a Ushuaia, sede del grupo Newsan, la empresa que produce electrónica para sus marcas (Noblex, Atma y Philco) y que tiene acuerdos con LG y Motorola.

La vuelta a la fase 1 en Río Grande complica la recomposición de la oferta de celulares y TV. Tras más de dos meses sin actividad (desde el 13 de marzo hasta mediados de mayo), las tecnológicas venían cubriendo stocks, al compás de una demanda jaqueada por la crisis. “Esta situación es complicada, porque no se había terminado de normalizar el abastecimiento“, se lamenta Federico Hellemeyer, titular de la AFARTE (la cámara de las industrias fueguinas). El directivo, de todos modos, aclaró que si las fábricas reabren el próximo lunes no habría mayores inconvenientes. “La preocupación es si se extiende la cuarentena, algo que hasta ayer no se sabía”, finalizó.

La incertidumbre en las industrias tiene su razón de ser. Inicialmente, para frenar los contagios, la provincia estableció una cuarentena de 3 días, pero posteriormente la prolongó una semana más, con el objetivo de aplanar la curva. Sin embargo, “en las fábricas hubo muy pocos casos y el protocolo funcionó“, subrayan desde el sector. El dato fue corroborado por el propio Melella: “Hemos podido determinar que de la totalidad de los casos de Río Grande, aproximadamente el 80% se contagió en encuentros sociales sin respetar las precauciones, y el 20% restante por contacto estrecho con quienes estuvieron en un encuentro social sin precauciones”.

El último parte oficial es revelador: de las 89 muestras, Río Grande fue la única localidad afectada, al sumar 47 nuevos positivos. Frente a este panorama, las industrias dicen que cuentan con todas las medidas de seguridad y que pueden retomar la actividad sin riesgos. “Se trabajaba en turnos rotativos, traslado individual, mascarillas, control de temperatura y distanciamiento entre empleados. Los pocos casos registrados en la fábrica, al momento de dar positivo ya estaban aisladas”, señalaron desde BGH.

Fuente:clarin.com