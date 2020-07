Trabajadores de Osplad paran en reclamo del pago íntegro de salarios

El personal de la Obra Social para el Personal Docente (Osplad), nucleados en el Sindicato de Trabajadores (Sitosplad) lleva adelante “un abrazo” al Policlínico del Docente durante este martes y una retención de tareas sin asistencia a los puestos de trabajo el miércoles próximo en reclamo del pago íntegro de salarios y de una suma fija de $3.700.

El secretario general del gremio, Alejandro Bassignani, aseguró que “el conflicto es histórico y con la irrupción de la pandemia y la crisis económica y sanitaria, esto ya es insostenible”, por lo que demandaron a la cartera laboral “una inmediata audiencia para abordar los problemas de carácter alimentario”.

“Denunciamos el pago fuera de término de los haberes desde enero último de forma permanente; el no cobro de la suma fija no remunerativa de $3.700 pesos a partir de junio y tampoco de los aumentos determinados por los decretos presidenciales 1.043/18, 589/19 y 14/20, al igual que la no cobertura de las dotaciones de trabajadores en el policlínico de forma permanente desde junio” afirmaron desde Sitosplad.

Al mismo tiempo, los trabajadores del sector también reclaman la confirmación de un Comité de Crisis con el objetivo de analizar la problemática del Covid-19 y revisar los protocolos de protección sanitaria para el personal.

Cabe destacar que en la obra social se desempeñan alrededor de 1.400 trabajadores prestando servicio sobre un universo de 170.000 familias en todo el país.

Desde la entidad sindical detallaron que el sector atraviesa “una emergencia salarial desde 2018 a partir de ingresos por debajo de la línea de pobreza, la no percepción de aumentos decretados, el desdoblamiento y atrasos en los pagos y paritarias no representativas”.

“Es preciso garantizar las condiciones de seguridad e higiene, la provisión de los insumos adecuados y los Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal que trabaja durante la grave emergencia sanitaria”, finalizó el comunicado del sindicato.

