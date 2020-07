Textiles marcharon al Ministerio de Trabajo para reclamar por sus salarios y la continuidad o no de Textil Rio Grande.

Mierc 08/07/2020.- Trabajadores de textil Rio Grande, marcharon hoy al Ministerio de Trabajo de la provincia y luego a la delegación nacional para reclamar por sus salarios impagos y la continuidad o no de la empresa y de ser así elevaron un petitorio para que se les quite la licencia de producción. Solo 15 trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa el resto, unos 85 aun no saben que va a pasar con ellos.

Bajo una intensa lluvia, esta mañana los trabajadores de Textil Rio Grande marcharon al Ministerio de Trabajo en la Calle Obligado al 700 para reclamar por el pago de sus salarios y la continuidad de la empresa que se encuentra en una grave crisis.

Walter Hernandez delegado de Textil Rio Grande planteo la ausencia del estado en este conflicto donde 100 familias podrían quedar en la calle, de los cuales 85 aun no llegaron a ningún acuerdo con la empresa,y 15 que si lo hicieron, por eso se insiste con el petitorio para que se les quite la licencia de producción

Los trabajadores no percibieron sus salarios y la situacion empeora cada vez mas por eso solicitan la intervención del ministerio para que tome alguna medida respecto de los incumplimientos de la empresa y si no van a producir mas que se le quite la licencia para que no puedan seguir dejando trabajadores en la calle, sostuvo uno de los delegados, antes de marchar a la delegación del Ministerio de Trabajo de Nacion, a la vez que agradeció a otros gremios, y la CGT que acompañaron esta movilización.

Fuente: Fernando Medina, Marcelo Mora.