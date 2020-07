Sindicato de Camioneros no participara de ninguna reunion para generar un parador donde realizar controles a chóferes.

Lun 20/07/2020.- El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros de la provincia, Guillermo Vargas, explicó claramente porque el Secretario General de esa organización decidió no participar de ninguna reunion donde se pretenda armar un parador para control de cargas y testeos a camioneros propuesto por la Concejal Miriam Mora. Según Velazquez en dos oportunidades acercaron aportes al gobierno que no fueron escuchados, malestar con Digiglio por sospechar que los contagios podían provenir de los chóferes que ingresan a la isla.

El sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, adelantó que no participara de ninguna reunion donde se trate la puesta en marcha de un control de chóferes propuesto por la Concejal Miriam Mora, porque a la ciudad ingresan unos 150 camiones a los que se suman otros 100 que están esperando carga.

El secretario de prensa, Guillermo Vargas explicó que se le dio al gobierno la propuesta el sábado pasado en mano en la Casa de Gobierno y es propuesta era la de poner en marcha un control en la balanza en el ingreso norte, conjuntamente con salud, transporte y defensa civil, u otro frente a la Empresa Kesen con las mismas características. Ademas, agrego, no tenemos el control de los fleteros, o los de los supermercados, no sabemos donde van, de donde vienen

Según el dirigente poner un predio para controlar chóferes no solo no evitaría nada, sino que ademas impediría que estos pudieran ver a sus familias, pero ademas seria tremenda mente oneroso ya que estamos hablando de 250 camiones que necesitarían de al menos 150 montacargas para pasar la carga de un contenedor a un camión de reparto y de allí a su destino por lo que solicitaron por favor que se revea esta propuesta de reunion para tratar esto a la cual no van a asistir por decisión de su Secretario General Pedro Abel Velazquez, quien recordó que la Ministra de Salud en algún momento señalo al sector de chóferes como uno de las posibles vías de contagio que ingresaban a la Isla, esto causo malestar como ciudadanos. Pero dejó claro que no están de acuerdo con un parque de control, menos aun porque esto ya le fue informado al gobierno, en dos oportunidades.

Solo solicitan un operativo conjunto, con áreas del gobierno, testeos, destino de carga, y eso no podemos hacer nosotros solos o cada uno por su lado

Por ultimo aclaro, el caso positivo de Cantera no se contagio en un camión.